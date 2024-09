SvFF:s förslag: Tifoövervakning, banderollgranskning och klackflyttar

IF Brommapojkarna

I mars träffades flera parter för att diskutera säkerheten i samband med fotbollsmatcher. Exempelvis deltog Svenska Fotbollförbundet, regeringen och polisen. Då lovade SvFF:s ordförande Fredrik Reinfeldt att förbundet skulle se över sina regelverk rörande säkerhetsfrågor i elitfotbollen.

- Vi analyserar det under året för att möjligen återkomma med förslag till vårt representantskap i höst, sa Reinfeldt i en kommentar efter mötet.

Nu har ett förslag från förbundet på ett nytt regelverk för allsvenskan och superettan presenterats. Det är av ett remissutskick inför årets representantskapsmöte, på vilket svensk fotboll fattar beslut om regeländringar, som den nuvarande idén framgår.

- Jag fick uppdraget att se över regelverket av vår generalsekreterare (Andrea Möllerberg) runt jul i fjol. Vi har lagt ner sju-åtta månaders arbete, säger säkerhetschefen Martin Fredman.

Det nya föreslagna regelverket består av ett stort antal punkter (läs hela skrivelsen här). Exempelvis vill SvFF:

* Skärpa kraven för kameraövervakning på arenornas läktare och ytor där supportrar rör sig.

* Införa krav på att klacksektioner är placerade på kortsidor, med en treårig dispensmöjlighet.

* Förbjuda försäljning av dryck i pet-/plastflaskor, för att "förhindra kast av farliga föremål inne på arenan".

* Att deltagare och material ska visiteras vid tifo-fix inför match (för att "säkerställa att inga otillåtna föremål förs in"), att tifo-fix på arenorna ska kameraövervakas och att text på exempelvis banderoller som förs in i samband med tifo-fix ska granskas.

* Att text på exempelvis banderoller som förs in på matchdagen ska granskas, och att så kallat tifo-material ska visiteras på en "avskild plats" som är kameraövervakad och där det finns en ordningsvakt.

* Skärpa kraven för visitering vad gäller utformning av entréfållor skapade av staket.

* "Att det på banderoller, flaggor och liknande tygstycken inte får förekomma text eller symbol med koppling till terrororganisation eller som ger uttryck för hot om våld eller andra liknande otillbörliga företeelser mot folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller som gäller den enskilda som person, eller annan förening eller dess supportrar".

* Förbjuda supportrar att "hantera eller hålla i tygstycken inne på arenan i syfte att möjliggöra eller underlätta för en själv eller andra att maskera sig eller annars undkomma lagföring".

SvFF:s säkerhetschef Martin Fredman vill vara tydlig:

- Det här är bara ett förslag. Nu får vi se hur det tas emot och det här följer en demokratisk process.

Sveriges distriktsförbund samt intresseorganisationerna Svensk Elitfotboll (som representerar klubbarna i allsvenskan och superettan) och Elitfotboll Dam (damallsvenskan och elitettan) har fått ta del av förslaget - och fram till och med den 25 september har de möjlighet att yttra sig kring det som lagts fram.

Senast den 30 oktober i år ska SvFF meddela sitt slutgiltiga förslag. Den 29 november är det sedan dags för röstning. Då ska ett regelverk som gäller från och med nästa år klubbas.

- Förslaget är lagt och är nu ute på remiss i alla delar. Varje punkt behandlas för sig och nu får alla titta på det. När vi fått in yttranden får vi börja fundera på vilka frågor vi lyfter vidare, säger Fredman.

I det här läget av processen vill inte säkerhetschefen gå in allt för mycket på detaljer i förslaget.

- Men vi har gjort en bedömning att det här är nödvändiga åtgärder, i varierande grad. De är utvalda för att i någon form förbättra ordningen och säkerheten på arenorna.

Hur stor skillnad blir det i praktiken om det här förslaget klubbas igenom?

- Mycket av sakerna är redan på plats. Det blir inte så stora skillnader för en del av våra arrangörer. Det görs redan en hel del saker av det här men det har inte alltid funnits ett regelverk runt det.

I dokumentet som skickats ut inför representantskapsmötet går det att läsa att "den negativa trenden såvitt avsett brott och andra ordningsstörningar under förra säsongen (2023) som framför allt drabbade våra högsta serier på herrsidan" gjort att SvFF lagt fokus på just allsvenskan och superettan i arbetet med säkerhetsfrågorna.

"Arbetet är även angeläget mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget i landet och att hotnivån höjdes till en fyra på en femgradig skala under 2023. I sammanhanget noteras även att någon övergripande översyn av SvFF:s tävlingsregler ur ett säkerhetsperspektiv inte har skett på närmare tio år", skriver förbundet också.

Det är nämnde Fredman som lett arbetet med det nya regelverket, i samarbete med förbundets juridik- och integritetsgrupp. Förbundet skriver att Svensk Elitfotboll, säkerhetsansvariga i allsvenskan och superettan, arenaägare, polisen och matchdelegater fått möjlighet att lämna in förslag på ändringar under arbetets gång. Vidare har en dialog förts med Sef och "ett antal föreningar i allsvenskan" för att "tillvarata deras erfarenheter och inhämta synpunkter på förslagen".

Vad gäller kameraövervakningssystemen föreslås ändringar kopplat till "teknisk minimiprestanda" för att säkerställa att samtliga åskådare på arenans samtliga läktare "klart och tydligt" ska kunna identifieras. Vidare går det att läsa följande om det nya förslaget i SvFF:s skrivelse:

"Utöver samtliga läktare på arenan i enlighet med nu gällande krav, ska kameraövervakningssystemet även omfatta entréer till supportersektioner samt tillhörande foajéer/angränsande ytor dit åskådare på supportersektioner har tillträde under arrangemanget".

I superettan föreslås samma kamerakrav gälla, men först från och med säsongen 2027 (två tredjedelar) och 2028 (resterande del).

Rörande det föreslagna kravet om att klacksektioner, oavsett om det är hemma- eller bortasupportrar, ska vara placerade på en kortsida skriver SvFF att en "förening kan ansöka om och medges undantag från kravet för en tid om tre år".

- I grunden är det så som vi presenterat det. Men det är det tydligaste förslaget som är tänkt på lång sikt, i och med att det finns en treårig dispensmöjlighet. Men förslaget är att klackarna ska vara på kortsidan, utifrån problematik som finns. Vi gör exempelvis bedömningen att en placering på långsidan påverkar även övrig publik.

I allsvenskan i dag finns det flera klubbar som på sikt måste flytta på klacksektioner om förslaget klubbas igenom, exempelvis Västerås SK, Mjällby AIF och Halmstads BK.

Det nya regelverket föreslås också innehålla en regel om att arenan inför varje match ska genomsökas av hemmalaget och att ett protokoll kopplat till den "avsyningen" ska gås igenom med arenaägaren samt skrivas under av arrangör och arenaägare.

Protokollet är bland annat tänkt att få hemmalaget att "känna trygghet i att inga farliga föremål finns i arenamiljön när föreningen övertar ansvaret".

Att SvFF vill att text på exempelvis banderoller och flaggor ska granskas handlar om att "säkerställa att de inte strider mot vid var tid gällande ordningsregler", enligt förslaget som skickats ut.

Hur ska ni göra den bedömningen kring vad som är okej eller inte att uttrycka?

Hur ser ni på risken att det påverkar yttrandefriheten?

- Oavsett regelverk så finns svensk lag i botten. Det trumfar allt. Det är jätteviktigt.

Kravet om att tifo-fix inför matcher ska kameraövervakas föreslås gälla "från den tidpunkt då supportrarna ges tillträde till arenan till dess att de lämnar arenan".

Att ni vill att tifo-fix ska övervakas på sättet som ni föreslår, innebär det att ni gör bedömningen att det ofta är då som pyroteknik förs in på arenorna?

- Jag väljer att avstå att gå in på det fram till att vi fått remissvaren. Men självklart är det så att alla förslag i grund och botten läggs fram för att göra arrangemangen tryggare. Och generellt rör det inte bara pyroteknik. Det finns andra delar också. Vi har också ett säkerhetsläge i Sverige i dag som skyndat på det här.

Supportrarna är inte röstberättigade annat än via sina klubbar i de här frågorna, men har ni haft någon dialog med supportrarna för att förankra saker och ting under arbetets gång?

- Nej, SFSU som organisation har inte varit inblandat. Det är säkert så att det kommer komma reaktioner och funderingar därifrån, via klubbarna. Men jag vill vara tydlig med att det här bara är ett förslag och att det följer den sedvanliga ordningen. Det här ska röstas fram demokratiskt.

Är du beredd på att det kan komma reaktioner från supporterhåll? Delar av det ni presenterar kan ju tolkas som att de blir än mer övervakade generellt sett.

- Supporterkollektivet är väldigt starkt och har väldigt goda och kloka synpunkter. Det man måste ha med sig är att svensk fotboll består av väldigt mycket publik och att det inte är alla som står i klacken, om man uttrycker sig så. Det är många som måste ha det bra.

- Sen har vi en oerhörd respekt för supporterkollektivet och uppskattar mycket av det man står för, säger Fredman.

Utöver ändringar i själva regelverket föreslår SvFF ett uppdaterat system för hur olika matcher riskklassas på förhand och vilka åtgärder som krävs för de olika typerna av matcher. Enligt förslaget byts dagens tregradiga klassificeringssystem ut mot ett femgradigt system.