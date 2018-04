SvFF:s och Sef:s svar i agentfrågan efter polisens svidande kritik: "Ett jätteproblem"

I maj förra året sköt Svenska Fotbollförbundet upp stormötet mellan IFK Göteborg och AIK efter ett matchfixningsförsök. På en presskonferens där man berättade om sitt beslut sa SvFF:s generalsekreterare Håkan Sjöstrand:

- Det här är också ett budskap till de som försöker förstöra vår fotboll, att vi nu har strukturer och system som gör att vi kan börja agera innan något sådant här händer. Och en sak kan jag lova er, och det är att vi kommer jaga er. Vi kommer jaga er så mycket vi bara kan. Vi kommer göra allt vi kan för att identifiera er, för att få bort er. Helt uppriktigt, vi vill inte veta av er i svensk fotboll. Ni är inte välkomna. Det är vi också helt överens om, AIK, Svensk Elitfotboll, Svenska Fotbollförbundet, IFK Göteborg och alla andra klubbar.

Men nu uppmärksammar TV4-journalisten Olof Lundh i sin nya bok "Allsvenskan enligt Lundh" att de två personerna som misstänks för mutförsök i det nämnda ärendet har spelat matcher lägre ner i seriesystemet efter att matchfixningsförsöket ägde rum.

- Vi har inte ens hört av förbundet och vi vet inte mer än vad vi läst om i tidningen. När vi frågat har vi bara fått förnekanden och vi tog själva kontakt med förbundet som sa att om man inte var fälld så fick man spela, berättar en ledare i klubben som de två personerna spelat matcher för.

En av de misstänkta personerna är en tidigare AIK-spelare och i Kalla faktas program "Fotbollssyndikatet" som sändes i höstas framkom det att han har kopplingar till ett nätverk av agenter som i smyg försöker styra svensk fotboll.

Kriminalkommissarien Fredrik Gårdare, som leder polisens aktionsgrupp mot kriminella inom idrottsmiljön, har sedan ungefär ett år tillbaka varnat de svenska fotbollsklubbarna om att kriminella försöker tjäna pengar på spelaraffärer och i Olof Lundhs bok "Allsvenskan enligt Lundh" säger han nu:

- När det gäller agentnätverk är det två stycken vi ser och vi har många misstankar om ekobrott. Vi har påpekat både för förbundet och för Sef att det är oroväckande att man gör affärer med dem. Det är förvånansvärt att så många är beredda att göra spelaraffärer med de här grupperna

Gårdare är inne på att det nya agentregelverket som Svenska Fotbollförbundet tagit fram och som träder i kraft i sommar kommer att hjälpa, men han är också tydlig med att det hade varit bra om agenterna tvingats redovisa var deras pengar tar vägen; vem som får betalt, på vilket konto och vilken skattemyndighet som inkomsten deklareras hos. Kriminalkommissarien vill generellt sett se mer från svensk fotboll i arbetet med att stoppa de krafter som han pratar om, han vill bland annat att högt uppsatta inom svensk fotboll ska sätta mer tryck på klubbarna.

- Om jag satt där skulle jag strunta i min egen karriär inom Uefa eller Fifa och göra det moraliskt rätta för svensk fotboll. Då kan man ta fajten och med gott samvete säga att man gjort allt för att det ska bli bättre. Det är så sorgligt för fotbollen att så mycket pengar rinner i väg, säger Gårdare i boken "Allsvenskan enligt Lundh".

Det sista citatet kan tolkas som en pik till Svenska Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson, som förra året valdes in i Uefas exekutivkommitté och är det europeiska fotbollsförbundets förste vicepresident.

- Fifas förändrade regelverk rörande agenter är väldigt svagt i jämförelse med det tidigare regelverket och av den anledningen av vi gått in med en rejäl skärpning. Fredrik Gårdare har också varit hos oss på förbundsstyrelsen och vi har haft samtal kring de här frågorna och i linje med det, så har vi också fattat beslut om ett betydligt starkare regelverk kopplat till agentverksamheten. Jag tror att den delen är på väg att uppfylla det som Fredrik Gårdare har riktat synpunkter på, synnerligen relevanta synpunkter, säger nu Nilsson till Fotbollskanalen.

Är det något mer förbundet kan göra för att sätta press på att klubbarna inte gör affärer med den typen av agentnätverk?

- Varje förening och varje klubb har sina egna stadgar och sina egna regler att följa och bara det att det blir ett ökat medvetande runt det här och att Fredrik Gårdare har varit hos elitklubbarna och informerat om de här sakerna, så tror jag att det finns en ökad medvetenhet och därmed en betydligt bättre beredskap att hantera frågorna med större omsorg än man kanske möjligen gjort vid något enstaka tillfälle tidigare. Jag tror att en skärpt kunskap, en ökad kunskap och medvetenhet är en bra medicin i de här frågorna.

Man behöver inte i dagsläget göra mer från förbundets sida?

- Nu gör vi ju väldigt mycket mer i och med det här skärpta regelverket och det får vi givetvis utvärdera när vi har börjat, då vi ännu inte börjat arbeta efter det här regelverket, då det kommer efter hand. Det är först när vi ser effekten av det, som vi vet om det är tillräckligt eller inte. Man kan vara säker på att när det gäller oegentligheter och kriminalitet är allt som går att göra för att begränsa det av godo, men om det är tillräckligt får vi utvärdera i efter hand.

Om Gårdares ord att han själv hade struntat i att göra karriär inom Uefa och Fifa om han hade varit i fotbollshöjdarnas skor säger Karl-Erik Nilsson:

- Och det är precis det vi gör genom det här nya regelverket, så vi får som sagt utvärdera det här först och se om det är tillräckligt och är det inte tillräckligt, så tror jag också det finns beredskap att göra mer, men det vi har gjort nu är ju direkt kopplad till de samtal vi fört med bland annat Fredrik Gårdare och företrädare för svensk fotboll.

Mats Enquist, generalsekreterare för klubbarna i allsvenskan och superettans intresseorganisation Svensk Elitfotboll, menar att man gör så gott man kan för att se till att lösa den problematiska situation som uppstått.

- Alla de här frågorna jobbar vi med. Jag skulle kunna vända på det och säga att det är otroligt skönt att vi äntligen har fått hjälp av polisen att ta reda på vad som är vad. Det här är ju inte så lätt för någon. Sen är ju varken Svensk Elitfotboll eller förbundet inblandade i de här affärerna, de sker ju helt och hållet på klubbnivå. Men jag märker när jag pratar med våra klubbar att det är ju inte så att de går och gör affärer med direkt yrkeskriminella personer utan det här är ju personer som finns både i Sverige och utlandet som det inte är så lätt att veta vad det är för typer alla gånger. Det är bra att polisen har satsat resurser på det här, för de kan använda metoder som telefonavlyssning och andra spaningsmetoder som vi inte får eller är så duktiga på alla gånger. Klubbarna får ju stöd ett stöd i dag i att få fram information, även om den inte är så konkret alla gånger. Jag vet inte vad jag ska säga ärligt talat. Det är bra att det börjar lyftas fram. Det här är ett stort problem och vi behöver hjälp på klubbnivå för att kunna veta vilka vi gör affärer med. Det är inte så självklart som det låter alla gånger, säger Enquist.

Är det här en fråga ni diskuterar med klubbarna i ert forum?

- Ja, det är en jättestor fråga. Jag skulle väl påstå att alla är väl motsvarande förvirrade kring hur man ska göra. Det här pågår ju just nu inom hela fotbollen, det är inte bara i Sverige utan jag tror att man även internationellt är lite tagna på sängen. Det kommer in nya typer av grupper och nätverk som tar över den här typen av transaktioner. Det ligger egentligen inte i fotbollen, utan vid sidan av. Men många har väl förstått att det finns mycket pengar i de här transaktionerna. Jag tror inte det handlar om att vi inte vill prata om det här, utan snarare att vi inte riktigt vet hur vi ska hantera det.

- Det är jättesvårt att säga exakt vad klubbarna vet när det rör sig om den här typen av nätverk, för vi är ju aldrig inblandade i de här affärerna. Sen kan jag ju konstatera att klubbarna fått ett ökat medvetande om att det här blir ett allt större problem. Det har polisen hjälpt till med. Sen är nästa fråga: hur ska man stävja det här? Alla våra föreningar är ju helt beroende av att både köpa och sälja spelare. Sen kommer det till exempel in representanter från utländska klubbar, hur ska man verifiera vad det är för personer? Det är inte helt lätt. Vi hoppas att det blir ett system där hela fotbollen i Europa sätter ner foten samtidigt. Du kan inte bara utfärda regler i ett land, för det är sällan de affärerna som är problemet. Det är mer när det blir en internationell koppling som det krånglar till sig. Oftast i alla fall. Då måste vi veta att det är precis samma regelverk som gäller för de andra klubbarna. Så om vi, Fifa, Uefa och förbundet kan enas om en modell för hur man ska säkra den här typen av transaktionsverksamhet så vore nog alla väldigt tacksamma.

Enquist fortsätter:

- Det är ingen tvekan om att både vi och våra klubbar skulle vara jättetacksamma om det här rensades upp. Det är ett jätteproblem för oss. Tyvärr blir det väl som alltid när fotbollen blir utsatt, att det är fotbollens fel. Jag förstår inte varför det alltid ska ses så.

Hur mycket dialog har ni med polisen och Fredrik Gårdare?

- Vi träffas regelbundet. Vi får löpande synpunkter från polisen. Men även polisen har ju det väldigt svårt här. Man kan ju vända på frågan och undra: om det nu rör sig om den här typen av kriminalitet, varför griper man ingen? Svaret är precis samma som för oss, att det inte riktigt är så enkelt.

Du upplever inte att det finns klubbar i allsvenskan och superettan som sitter i knäet på de här nätverken och som medvetet gör affärer med dem?

- Nej, det tycker jag absolut inte. Däremot är det ju så med spelartransaktioner i dag att det finns vissa nätverk som vi hör synpunkter om från Gårdare, om vilka som är inblandade. Vi sitter lite och funderar på hur vi ska komma ur den här situationen. För det är inte så enkelt. Om en spelare säger: ”Det här är den som företräder mig”, vad ska vi svara? För en klubb i dag i allsvenskan är spelarförsäljningar en extremt central del av verksamheten och att då bara generellt säga att man inte pratar med någon av de här olika agenterna som kommer fram… då tar det två sekunder och så är spelaren såld till Norge eller Danmark istället. Det är så det går till. Det är klart att det är en kamp någonstans för att hitta ett trovärdigt regelverk som är rättssäkert. För det är väldigt enkelt att bara kasta ur sig allmänna åsikter om det här. Det finns många hederliga agenter också. Det gäller att hitta fram till ett regelverk som då skiljer ut de som faktiskt gör ett bra jobb från de som möjligen inte gör det. Det har ingen lyckats med hittills.

Hur ser ni på det nya agentregelverket som kommer i sommar?

- Jag vet inte så mycket om det. Jag tror att den generella uppfattningen hos alla är att det vore jätteskönt om vi fick ett regelverk som fungerade och stävjade problemen, men jag tror också att alla är plågsamt medvetna om att Sverige på egen hand inte kommer klara av att stoppa det här. Det krävs att vi håller ihop.

Svensk Elitfotbolls ordförande Lars-Christer Olsson är också ordförande de europeiska ligornas intresseorganisation EPFL:s ordförande. Nyligen valdes han också, på ett EPFL-mandat, in i Uefas exekutivkommitté. Mats Enquist menar att man jobbar med de nämnda frågorna även på ett internationellt plan, just via Olssons kontakter.

- Ja, definitivt. Vi pratar väldigt mycket om sportens integritet och hur man ska hitta ett system som gör att kriminella krafter inte kan ta sig in mot pengarna kring fotbollen för det är klart det lockar när det är så mycket pengar. Frågan ligger högt på dagordningen i Uefas stakeholders committe (PFSC), där alla berörda parter sitter med - och Lars-Christer driver frågan där från oss.