SvFF:s rävsax: kan inte straffa agenter för regelbrott

Fifas nya agentregelverk utmanas i flera internationella domstolar och de rättsprocesserna har sedan tidigare fått det internationella fotbollsförbundet att pausa delar av regelverket. I januari i år gjorde Svenska Fotbollförbundet samma sak med det svenska regelverket, som bygger på Fifas regler.

Pausen har skapat en speciell situation på agentmarknaden och nu har ett nytt beslut från SvFF:s disciplinnämnd slagit fast att det svenska förbundet inte kan straffa agenter som står för regelbrott.

Det är i ett ärende där Mjällbys målvakt Noel Törnqvist anmält agenten Martin Dahlin till disciplinnämnden för vad han anser är två regelbrott kopplat till ett tidigare avtal mellan parterna som saken prövats. Disciplinnämnden väljer att fria Dahlin och motiverar det med att man anser att man inte har rätt att pröva anmälan.

I beslutet, som Fotbollskanalen tagit del av, skriver nämnden att det i det nya nationella regelverket står att man har rätt att dela ut straff för eventuella brott mot de reglerna. Men man konstaterar samtidigt att SvFF:s beslut att kopiera Fifa-beslutet om att sätta delar av regelverket på paus påverkar deras prövningsrätt.

"Disciplinnämndens prövningsrätt är därför numera pausad, med undantag för anmälningar från SvFF:s kansli avseende underlåtenhet att inkomma med begärda uppgifter enligt art. 15.4 a och b", uppger nämnden.

Disciplinnämnden beskriver vidare att rättsläget rörande regelbrott av den karaktär som ärendet handlar om är "oklart".

"SvFF:s stadgar ger visserligen disciplinnämnden en prövningsrätt avseende agentregelverket, men samtidigt saknar disciplinnämnden behörighet enligt det regelverk, NFAR (Sveriges nationella regelverk, reds. anm), som ska tillämpas. Mot bakgrund av det oklara rättsläget, och med särskilt beaktande av att det är fråga om ett bestraffningsärende, anser sig disciplinnämnden därför inte behörig att pröva de frågor om överträdelser som är anmälda i de aktuella ärendena", skriver man.

Det är alltså bara i en begränsad del rörande fall där SvFF bett en agent att skicka in vissa uppgifter och den agenten inte gjort det som disciplinnämnden anser sig kunna straffa en agent.

- Vi har reflekterat över situationen men det har inte prövats förrän nu. Jag har väl sett det som att man kan tolka det som majoriteten (i disciplinnämnden) gjort men att det å andra sidan står i våra stadgar att nämnden har en bestraffningsmöjlighet, säger förbundsjuristen Jing Xu till Fotbollskanalen.

- Det har varit ett lite oklart läge och det är bra att få det prövat.

Nu hoppas hon att någon av parterna (SvFF har själva inte möjligheten) överklagar ärendet till SvFF:s överklagandenämnd.

- Det hade varit väldigt bra. För det är ett svårt läge nu.

Vad tänker du om att agenter i princip kan göra vad de vill just nu utan att ni kan bestraffa det?

- De kan prövas senare. Så det är inte fritt fram att göra vad man vill. Ett ärende (från nu) kan tas upp, men senare.

När kan besked om Fifas regelverk komma?

- Det är svårt att veta men vår förväntan är att det kommer ett besked under första delen av nästa år. Men det är en Fifa-process som vi inte har så mycket insyn i.

Är läget ni hamnat i allvarligt, skulle du säga?

- Nej, inte allvarligt. Det är otillfredsställande att disciplinnämnden just nu inte anser sig ha rätt att pröva bestraffningsärenden men det kan förändras ganska fort om exempelvis överklagandenämnden landar i en annan slutsats eller om Fifa fattar beslut om att avsluta pausen av bestämmelserna, säger Jing Xu.

Det är i nuläget oklart om beslutet från disciplinnämnden kommer överklagas av någon av parterna. En överklagan kan lämnas in senast den 20 november.

Själva regelbrotten som Törnqvist hävdar att Dahlin stått för rör det faktum att deras avtal, enligt spelaren, innehöll ett villkor om att agenten skulle få betalt om spelaren bytte klubb/skrev ett nytt kontrakt även tolv månader efter att deras avtal upphört. Samt att det i kontraktet stod skrivet att en eventuell tvist mellan parterna skulle prövas i Stockholms handelskammare och inte i SvFF:s skiljenämnd.

Ursprungligen rörde anmälan brott mot ett av SvFF:s tidigare agentregelverk, men disciplinnämnden har valt att se över frågan om de har behörighet att pröva brott mot det nuvarande regelverket.