Swishgåva till HIF och kongolesiskt till lunch - så firar de allsvenska spelarna jul

Julen är här och granen är på plats, paketen inslagna och julbordet uppdukat. Även de allsvenska spelarna ska fira högtiden. Därför har Fotbollskanalen i en stor julspecial tagit reda på hur de ska tillbringa julafton, vad de har på julbordet och vem i allsvenskan som kommer att få minst antal julklappar.

Daniel Sundgren, back, AIK

Hur ska du fira jul?

- Det blir med familj och flickvän hemma i Stockholm.

Vad utgör en bra jul?

- Bra mat samt att man får vara med familj och vänner.

Vad har du på julbordet?

- Ganska traditionellt med exempelvis köttbullar, potatis, prinskorv. Sedan är jag ganska kräsen när det kommer till mat, så Janssons går inte hem.

Vilken är favoriten på julbordet?

- Köttbullarna.

Vad väljer du bort på julbordet?

- Janssons frestelse… och sillen. Usch.

Musik hör julen till. Har du någon favoritlåt?

- Jag är riktigt dålig där så någon låt har jag inte riktigt, men annars gillar jag julmusik.

Vad står högst upp på önskelistan?

- Nu har jag redan ett SM-guld, men jag gillar att laga mat så kanske någonting till köket. Sedan älskar jag att jag spela padel, så ett nytt padel-rack hade varit fint.

Om du fick önska dig något till nästa säsong, vad skulle det vara?

- Att få vara helt skadefri.

Hur snäll har du varit och följaktligen hur många klappar tror du att du kommer att få?

- Snäll och snäll vet jag inte, men någon klapp ska jag nog kunna få. Sedan ger jag nog bort fler än vad jag får.

Vem i allsvenskan har inte varit lika snäll och tror du kommer att få minst antal julklappar?

- Pass.

Vem i allsvenskan, bortsett från det egna laget, skickar du julkort till?

- Det skulle vara till David Fällman eller Viktor Lundberg, vi är väldigt är nära vänner.

***

Kevin Walker, mittfältare, Djurgården

Hur ska du fira jul?

- Med nära kära och kära

Vad utgör en bra jul?

- Nära och kära.

Vad har du på julbordet?

- På julafton har vi svenskt julbord och på juldagen blir det irländskt julbord, då pappa är från Irland och mamma från Sverige. Vi har kalkon och lite sådana tillhörigheter på juldagen, så det är väl den stora skillnaden från julafton.

Vilken är favoriten på julbordet?

- Det får nog bli kalkonen, den ser man fram emot varje år.

Vad väljer du bort på julbordet?

- Janssons frestelse.

Musik hör julen till. Har du någon favoritlåt?

- Christmas Nights med Kevin Walker (skratt)… Jag gillar It's the most wonderful time of the year, den tycker jag är riktigt bra.

Vad står högst upp på önskelistan?

- En schysst vinylskiva.

Om du fick önska dig något till nästa säsong, vad skulle det vara?

- Att vi tar SM-guld.

Hur snäll har du varit och följaktligen hur många klappar tror du att du kommer att få?

- Jag vet inte hur många jag får. Men jag har varit snäll, hoppas jag.

Vem i allsvenskan har inte varit lika snäll och tror du kommer att få minst antal julklappar?

- Svårt att svara på. Man ska inte döma varandra efter hur vi är på planen.

Vem i allsvenskan, bortsett från det egna laget, skickar du julkort till?

- Jag kan skicka ett julkort till "Giffarna" Sundsvall, jag tycker de har varit duktiga i år.

***

Stefan Ishizaki, mittfältare, Elfsborg

Hur ska du fira jul?

- Jag ska fira jul med min släkt och min frus släkt hemma hos oss.

Vad utgör en bra jul?

- Det är att man får vara med familjen och att man umgås och har trevligt ihop, det är det julen handlar om. Nu när man har småbarn handlar julen också självklart mycket om dem och att göra dem glada.

Vad har du på julbordet?

- Jag försöker hålla ett ganska klassiskt julbord. Men vi har som tradition nu sedan ganska många år tillbaka att vi äter vanlig, klassisk jullunch och till middagen äter vi en japansk rätt som heter sukiyaki. Det har varit tradition nu i närmare tio år.

Vilken är favoriten på julbordet?

- Om man ser till det svenska julbordet så är det nog köttbullarna, det gillar jag väldigt mycket. Jag brukar ta på mig det själv att laga köttbullarna. Jag tycker det är otroligt gott, men en annorlunda favorit är omelett med svampstuvning.

Vad väljer du bort på julbordet?

- Jag är inte så förtjust i sill, det är inte min favorit. När det vankas sill så brukar jag avstå. Jag tycker om lax och många av de andra grejerna. Jag vet inte om det är från barndomen, men sill äter jag fortfarande inte.

Musik hör julen till. Har du någon favoritlåt?

- Jag har många, men Bing Cosbys White Christmas är ju en självklar favorit. Den har, och kommer nog alltid att vara, topp tre, sedan skiftar det lite. Jag gillar också Nat King Coles Christmas Song, men Bing Cosbys White Chrismas är nog min absoluta favorit.

Vad står högst upp på önskelistan?

- Fred på jorden och att familjen får ha god hälsa.

Om du fick önska dig något till nästa säsong, vad skulle det vara?

- Det är väl ganska självklart, jag har bara ett år kvar på mitt kontrakt, så jag hoppas jag får vinna ett SM-guld till. Det hade varit den absoluta drömmen, så det är väl det jag önskar mig.

Hur snäll har du varit och följaktligen hur många klappar tror du att du kommer att få?

- Jag hoppas inte jag får så många, jag tycker inte att julklappar är det viktigaste med julen. Men snäll tycker jag att jag varit och jag tycker att jag visat respekt till dem som bör respekteras.

Vem i allsvenskan har inte varit lika snäll och tror du kommer att få minst antal julklappar?

- Det är väl den som toppar gula och röda kortlistan, jag vet inte.

Vem i allsvenskan, bortsett från det egna laget, skickar du julkort till?

- Jag får skicka det till Henok Goitom i AIK och passa på att säga grattis till SM-guldet.

***

Zurab Tsiskaridze, mittback, AFC Eskilstuna

Hur ska du fira jul?

- Det blir med min fästmö och hennes familj i Stockholm.

Vad utgör en bra jul?

- God atmosfär och att ha sina älskade i sin närhet och ge presenter till varandra.

Vad har du på julbordet?

- Min fästmös mammas mat är nummer ett, så vad hon än lagar så kommer det att bli fantastiskt.

Vilken är favoriten på julbordet?

- Julskinka, det är min absoluta favorit.

Vad väljer du bort på julbordet?

- Jag försöker att undvika alla typer av såser, även om jag äter ett par av dem.

Musik hör julen till. Har du någon favoritlåt?

- Frank Sinatra givetvis. Jag har ingen direkt favorit, men jag lyssnar på Sinatra-klassiker under julen.

Vad står högst upp på önskelistan?

- Ett nytt kontrakt (Tsiskaridze har utgående kontrakt med AFC, reds. anm).

Om du fick önska dig något till nästa säsong, vad skulle det vara?

- Det beror på var jag spelar. Men jag önskar mig ett flerårskontrakt med ett lag i högstadivisionen.

Hur snäll har du varit och följaktligen hur många klappar tror du att du kommer att få?

- Jag tror att jag varit ganska snäll så jag tror jag förtjänar en eller två presenter.

Vem i allsvenskan har inte varit lika snäll och tror du kommer att få minst antal julklappar?

- Jag vet inte riktigt, även om jag följt allsvenskan.

Vem i allsvenskan, bortsett från det egna laget, skickar du julkort till?

- Gustav Jarl, vi är bra vänner.

***

Erik Pärsson, anfallare, Falkenberg

Hur ska du fira jul?

- Jag ska faktiskt ned till mina föräldrar. Jag bor ju inte alltför långt ifrån dem, men jag ska till Näset, som det så fint heter, i Höllviken.

Vad utgör en bra jul?

- Att så många som möjligt är där, det är alltid positivt. Sedan är det att man får träffa släkt och kusiner och vad allt det innebär.

Vad har du på julbordet?

- Jag är riktigt kräsen när det kommer till julbordet, tyvärr. Jag har försökt lära mig att äta sill, men det går inte jättebra. Jag brukar gilla det här med potatis, köttbullar och korv - det är mina favoriter.

Vilken är favoriten på julbordet?

- Jag har ju bara ätit min mammas julmat och det bästa på det julbordet är nog de hemmalagade köttbullarna.

Vad väljer du bort på julbordet?

- Senapssillen. Den är riktigt, riktigt vidrigt.

Musik hör julen till. Har du någon favoritlåt?

- Min sambo har ju spelat sönder den där norska låten två år i rad. Den heter Hey Ho och är gjord av Freddy Kalas. Den är fruktansvärd, men den symboliseraändå julen.

Vad står högst upp på önskelistan?

- Oj, det är knappt någonting jag tänkt på. Jag vet inte, det är jättesvårt. När man var yngre var det alltid lego, det kanske det är nu också... Det som skulle stå högst upp på min önskelista i år är nog mindre skatt.

Om du fick önska dig något till nästa säsong, vad skulle det vara?

- Då skulle jag nog önska mig att jag får spela så mycket som möjligt och visa att man kan hålla i allsvenskan.

Hur snäll har du varit och följaktligen hur många klappar tror du att du kommer att få?

- Jag har varit snällare det här året än förra året, även om jag varit avstängd. I år har jag inte fått några gula kort för att ha snackat med domare, det är positivt. Jag tog bara tre taktiska gula kort. Jag hoppas jag får någonting som symboliserar mig.

Vem i allsvenskan har inte varit lika snäll och tror du kommer att få minst antal julklappar?

- Det finns en spelare som jag verkligen respekterar, men som jag vet att nästintill alla ogillar på ett eller annat sätt. Fansen avskyr att ha honom emot sig, men de som har honom som kapten älskar att ha honom med sig. Jag tror nästan att man lista ut det själv. Han ger ju så mycket till MFF och supportrarna, de avgudar ju honom.

Vem i allsvenskan, bortsett från det egna laget, skickar du julkort till?

- Det får bli en swishgåva till HIF.

*Swish är en tjänst för överföring av pengar.

***

August Erlingmark, mittfältare, IFK Göteborg

Hur ska du fira jul?

- Det blir på tre olika ställen. Den 22 december hos farfar, 23 december hos mina ena släktingar och den 24 december hos mina andra släktningar på mammas sida. Men det blir inte hemma i Göteborg, alla kommer från andra håll. De brukar alltid komma till oss, men den här gången får vi ställa upp.

Vad utgör en bra jul?

- Gemenskampen, att man får vara med sina närmsta och att gänget är samlat. Det är inte ofta vi är samlade, inte ens i familjen. Så det är kul att vara det.

Vad har du på julbordet?

- Det är det vanliga, det är inga konstigheter och ingenting direkt speciellt. Det är väl köttbullar och så där. Skinkan är givetvis viktig.

Vilken är favoriten på julbordet?

- Sill är gott, och framför allt kräftsill från västkusten - den är otrolig. Men vörtbröd, köttbullar och rödbetssallad är också gott.

Vad väljer du bort på julbordet?

- Det är en del olika grejer, men paté är en sådan grej jag inte äter.

Musik hör julen till. Har du någon favoritlåt?

- Jag klarar inte av julmusik. Alla lyssnar ju på det hela december så man tröttnar ju. Jag har tyvärr ingen låt.

Vad står högst upp på önskelistan?

- Jag flyttar till egen lägenhet i februari, så det är lite grejer till nya hemmet. Allmänna grejer som kan vara bra att ha, exempelvis en tv.

Om du fick önska dig något till nästa säsong, vad skulle det vara?

- Att vi ska bli mycket bättre än det här året. Att ett ungt lag tar för sig och levererar resultat med en kaxighet, som kanske fattades lite förra året. Samt att ge tillbaka till supportrarna.

Hur snäll har du varit och följaktligen hur många klappar tror du att du kommer att få?

- Jag tror jag ligger ganska bra till. Det är inget extraordinärt jag gjort, inget dåligt.

Vem i allsvenskan har inte varit lika snäll och tror du kommer att få minst antal julklappar?

- Sebastian Ohlsson, han kommer inte få ett enda paket. Jag tror inte att tomten tycker om honom.

Vem i allsvenskan, bortsett från det egna laget, skickar du julkort till?

- Daleho Irandust. Jag önskar att han ska få en tuffare match på Bravida nästa år än vad vi gett honom hittills.

***

Johan Wiland, målvakt, Hammarby

Hur ska du fira jul?

- Det blir julafton hemma med min fru systers familj. Sedan drar vi neråt och firar med min far på juldagen och därefter firar vi med min mamma på annandagen. Så det blir väldigt mycket.

Vad utgör en bra jul?

- Gemenskap och att ha mysigt ihop. Det är en högtid man har firat sedan man var liten, så det är en sådan känsla i kroppen av att man får vara med nära och kära.

Vad har du på julbordet?

- Det är väl lite olika konstellationer. Det blir såklart mycket skinka, köttbullar, prinskorv, Janssons. Min far har ju dopp i grytan, det har jag inte någon annanstans och det är ingenting jag heller äter själv. Det är bara de allra vuxnaste som äter det i det sällskapet. Annars är det lite kycklingklubbor och sånt där hos min mamma och lite annat smått och gott, det finns ju väldigt mycket. Bruna bönor har väl jag infört själv, det är något som jag gillar. Jag äter det en gång per år och det är bara på julafton, så det blir väldigt gott just den dagen.

Vilken är favoriten på julbordet?

- Bruna bönor är det för min del eftersom jag inte äter det någon annan gång på hela året. Sedan blir det såklart julskinkan.

Vad väljer du bort på julbordet?

- Jag är inte alls för Janssons. Min fru gjorde Janssons utan ansjovis, då var det gott. Det var precis som en potatisgratäng.

Musik hör julen till. Har du någon favoritlåt?

- Triads Tänd ett ljus, det är den självklara jullåten på jul. Det är några låtar som går varma och det är väl Last Christmas och Mer jul också. Men Triads låt är väl den man kan lyssna många gånger i rad på utan att tröttna på.

Vad står högst upp på önskelistan?

- Det är svårt. Men det är klart att jag önskar att man ska få en fin jul och att få träffa alla nära och kära. Med tanke på att man själv flyttat ifrån lite grann så ska det bli kul att träffa alla. Det gör man ju inte så ofta.

Om du fick önska dig något till nästa säsong, vad skulle det vara?

- Att vi får ett bättre år än detta året och då blir det ju Europaplats.

Hur snäll har du varit och följaktligen hur många klappar tror du att du kommer att få?

- Jag hoppas på att få några klappar, några får jag säkert. Jag har nog varit så snäll som jag hoppas och tror att man behöver vara för att få någon klapp.

Vem i allsvenskan har inte varit lika snäll och tror du kommer att få minst antal julklappar?

- Jag hoppas att alla får någon liten julklapp, så att de vaknar upp på juldagen och mår bra. Jag tycker inte att någon ska få vara utan. Men det finns alltid någon som man träffat på planen som man vid det tillfället tyckte inte skulle ha någon. Det kanske de gör om mig också, det vet man inte.

Vem i allsvenskan, bortsett från det egna laget, skickar du julkort till?

- Självklart vill jag skicka en hälsning till mina gamla målvaktstränare med tanke på hur mycket de har gjort för mig och all hjälp jag fått genom åren. Men de inräknade är det väl Gert Hansen i Elfsborg, Jonnie Fedel i Malmö och Mikael "Mille" Olsson i Hammarby. Man har fått mycket hjälp genom åren, så jag kan absolut tänka mig att skicka julkort till dem.

***

Pär Hansson, målvakt, Helsingborg

Hur ska du fira jul?

- Det bir traditionsenligt hemma med familjen. Den 23 december är vi hos svärföräldrarna och 24 december hos mina föräldrar. Det blir med familjen precis som det egentligen alltid varit. Det blir lugnt och skönt.

Vad utgör en bra jul?

- Att man får vara tillsammans med familjen och nära kära samt äta gott och se barnen öppna sina paket. Sedan kanske man får något paket själv, det är ju inte fel. Men framför allt vill man ju se barnens glädje.

Vad har du på julbordet?

- Vi har ganska gammalsvensk julmat med Janssons, köttbullar, prinskorv, ägg och så där. Det är väldigt klassiskt och det tycker jag väldigt mycket om. Jag har inte ätit något julbord än, så jag ser fram emot det. Annars vet jag att många är rätt så trötta på det när man kommer till julafton eftersom man ätit det med jobb och liknande. Men vi fotbollsspelare har ju semester, så då är man inte i väg och käkar så mycket.

Vilken är favoriten på julbordet?

- Jag är rätt glad för Janssons frestelse. Jag vet att det inte är så jättemånga som är det, men det tycker jag om.

Vad väljer du bort på julbordet?

- Brunkål och kål överlag, det är jag inte alls glad för. Tidigare hade jag nog också sagt sill, men där har jag faktiskt börjat vända.

Musik hör julen till. Har du någon favoritlåt?

- Vi lyssnar mycket på Freddy Kalas Hey Ho. Den tycker vi är rätt bra och barnen älskar den, så den är väl en favorit just nu.

Vad står högst upp på önskelistan?

- Det står inte så mycket på min önskelista längre. Man försöker mest se till att barnen får det de önskar sig. Jag har inte önskat mig speciellt mycket.

Om du fick önska dig något till nästa säsong, vad skulle det vara?

- Det primära och största målet är att vi ska göra en bra första säsong och hänga kvar. Nu är det så tidigt så man vet inte riktigt var vi eller de andra lagen står, men att vi ska spela i allsvenskan 2020 är det primära målet.

Hur snäll har du varit och följaktligen hur många klappar tror du att du kommer att få?

- Jag hoppas att jag varit ganska snäll och att jag får några julklappar i alla fall, men det blir inte så många mer än så. Det var roligare när man var barn då var det en väldig massa, men det är det inte längre.

Vem i allsvenskan har inte varit lika snäll och tror du kommer att få minst antal julklappar?

- Det borde jag egentligen veta, men jag kan inte komma på någon.

Vem i allsvenskan, bortsett från det egna laget, skickar du julkort till?

- Då kanske man kan passa på att skicka julkort till ett par och det är framför allt till de profilerna som slutat med Tobias Hysén, Andreas Isaksson, Kennedy med flera. De har verkligen satt avtryck i svensk fotboll och allsvenskan och man kan passa på att tacka dem lite extra.

***

Erik Friberg, mittfältare, Häcken

Hur ska du fira jul?

- På julafton blir det fullt hus här hemma. Det är hela släkten och frugans släkt som kommer på besök tills på eftermiddagen, då är det bara den närmsta familjen som är kvar här hemma.

Vad utgör en bra jul?

- Det väl att vara med familjen och släkten samt bra mat, om man inte lyckats föräta sig på den innan julafton.

Vad har du på julbordet?

- Det är väldigt klassiskt och det vanliga egentligen: sill potatis, korv, vörtbröd, skinka, julmust och någon öl.

Vilken är favoriten på julbordet?

- Det är nog skinkan.

Vad väljer du bort på julbordet?

- Det nog ändå sillen. Jag vill ju så gärna lära mig äta sill, men jag är inte där än. Jag är inte mogen än, men jag är ju nära varje år. Jag är inte där än att jag kan uppskatta det, jag hoppas det kommer.

Musik hör julen till. Har du någon favoritlåt?

- Last Christmas.

Vad står högst upp på önskelistan?

- Jag får inte mycket så många paket längre. Man fokuserar mer på barnen nu. Det är väl som vanligt, jag något klädesplagg av min fru. Jag vet att det inte är någon idé att önska sig för mycket, jag vet vad det kommer att bli.

Om du fick önska dig något till nästa säsong, vad skulle det vara?

- Det är väl att ingen köper Paulinho. Samtidigt önskar jag för hans skull att han kommer iväg.

Hur snäll har du varit och följaktligen hur många klappar tror du att du kommer att få?

- Vi har ju ett julklappsspel, där brukar jag vara rätt vass. Jag tror väl på fyra klappar. Jag har väl varit relativt snäll.

Vem i allsvenskan har inte varit lika snäll och tror du kommer att få minst antal julklappar?

- Simon Thern. Han har ju blivit en tuffing i år om man ser till hur många kort han tog, det gjorde han aldrig när vi spelade tillsammans. Den är ganska solklar, det blir inga klappar för Simon.

Vem i allsvenskan, bortsett från det egna laget, skickar du julkort till?

- Robin Jansson i AIK. Han har gjort ett fantastiskt år och jag är glad för hans skull. Han var i Häcken med oss för en väldig massa år sedan och han har tagit den långa vägen till där han är i dag. Jag unnar honom det och är väldigt glad för hans skull.

***

Lucas Hägg-Johansson, målvakt, Kalmar FF

Hur ska du fira jul?

- Jag ska inte fira på något speciellt sätt, utan jag ska vara hemma med familj och vänner. Det blir rätt lugnt.

Vad utgör en bra jul?

- Lite snö kan jag tycka är trevligt. Så lite snö, bra mat och god stämning.

Vad har du på julbordet?

- Det är inga större nyheter där, det är det vanliga som de allra flesta har. Det är lite köttbullar, Janssons frestelse, sill och sådana grejer. Någon nyhet brukar dyka upp, men det vet jag inte vad det är. Flickvännen är vegetarian, så det blir nog några vegetariska grejer.

Vilken är favoriten på julbordet?

- Janssons, jag är väldigt svag för en bra Janssons frestelse. Jag vill minnas att jag inte varit så glad för det tidigare, men på senare tid har det varit annorlunda. Det är lite speciellt, det är inte som med köttbullar och sådant där som dyker upp lite närsomhelst, utan Janssons är ju ganska förknippat julen just

Vad väljer du bort på julbordet?

- Jag brukar få med lite av varje. Jag brukar inte vara jättekräsen, utan tar lite av det mesta och det brukar fungera. Sedan brukar jag tröttna på julmaten ganska kvickt, så jag har faktiskt inte ätit något julbord tidigare i år. Jag brukar spara mig till julafton.

Musik hör julen till. Har du någon favoritlåt?

- Faktiskt inte alls. För mig brukar det mesta gå ihop med varandra och låta ganska likt. Det blir mest brus av det. Jag har ingen favorit, tyvärr. Det har väl sin charm några dagar, men jag kan tycka att när man går i butiker i början av november så är jag väldigt glad över att inte behöva jobba i den miljön.

Vad står högst upp på önskelistan?

- Väldigt svårt, det är en grej jag inte lyckats lista ut de senaste fem, sex, tio åren. Det brukar oftast bli någon rolig överraskning som dyker upp. Men jag gillar musik och lyssnar mycket på LP-skivor, så någon rolig LP-skiva kanske dyker upp.

Om du fick önska dig något till nästa säsong, vad skulle det vara?

- Det är att jag får vara skadefri, spela så mycket som möjligt och att vi gör en bra säsong som många kan glädjas åt.

Hur snäll har du varit och följaktligen hur många klappar tror du att du kommer att få?

- Det är väl inte bara upp till mig att bedöma det, men jag försöker att vara snäll. Vi får se om det blir några julklappar. Men det hoppas jag och tror jag.

Vem i allsvenskan har inte varit lika snäll och tror du kommer att få minst antal julklappar?

- Den får jag nog passa på. Jag känner inte tillräckligt många för att kunna bedöma det. Sedan vill jag påstå att det man gör på fotbollsplanen är i många fall förlåtet och kanske inte speglar den personen som den egentligen är. Jag hoppas att de allra flesta är ganska snälla.

Vem i allsvenskan, bortsett från det egna laget, skickar du julkort till?

- Det får nog bli till Falkenberg som nykomlingar och hälsa dem välkomna tillbaka. Där har jag också en god vän i Erik Pärsson som jag får skicka en extra hälsning till. Jag får hälsa honom att jag ser fram emot att bråka lite med honom på planen nästa år.

***

Kalle Holmberg, anfallare, IFK Norrköping

Hur ska du fira jul?

- Jag firar med min familj hemma i Örebro.

Vad utgör en bra jul?

- Att man får fira med familjen och ta vara på tiden.

Vad har du på julbordet?

- Jag är ganska basic där. Det nästan allt förutom sill.

Vilken är favoriten på julbordet?

- Köttbullarna.

Vad väljer du bort på julbordet?

- Sillen, den klarar jag inte av. Jag är ingen sillmänniska.

Musik hör julen till. Har du någon favoritlåt?

- Faktiskt inte. Jag brukar lyssna på radion under jul, men jag har ingen direkt favorit. Jag tycker det är ganska mysigt med julmusik, men det blir kanske lite uttjatat om man ska börja redan 1 december.

Vad står högst upp på önskelistan?

- Ett SM-guld. Jag har blivit så pass vuxen nu att vi inte köper julklappar till varandra. Det är mest barnen och småkusinerna som får julklappar.

Om du fick önska dig något till nästa säsong, vad skulle det vara?

- SM-guld såklart.

Hur snäll har du varit och följaktligen hur många klappar tror du att du kommer att få?

- Vi har ett julklappsspel som vi spelar med släkten, men vi köper inte till en viss person utan för en viss summa. Men jag har varit hyfsat snäll, det tycker jag.

Vem i allsvenskan har inte varit lika snäll och tror du kommer att få minst antal julklappar?

- Det får vara någon back då eftersom jag stångas med dem. David Boo Wiklander och jag stångades en hel del. Men jag fick slutordet eftersom vi vann den sista matchen.

Vem i allsvenskan, bortsett från det egna laget, skickar du julkort till?

- Daniel Björnquist i ÖSK. Vi är bra vänner.

***

Philip Haglund, mittfältare/anfallare, Sirius

Hur ska du fira jul?

- Det blir med familjen. Farsan följer inte traditionen, han gillar skaldjur, så det är så vi börjar.

Vad utgör en bra jul?

- Familj, mysa, spela det årliga brädspelet. Det är viktigt att vinna brädspelet. Att vinna det utgör väl en bra jul.

Vad har du på julbordet?

- Det är väl skaldjuren då som är lite udda, men det är innan julbordet drar igång. Jag är väldigt mycket för julskinka, ost och knäckebröd samt lite sill på det. Jag håller det ganska enkelt, men sedan får det gärna vara en snaps till.

Vilken är favoriten på julbordet?

- Julskinka med senap och knäckebröd.

Vad väljer du bort på julbordet?

- Mycket skit, alltså. All sill som kommer i massproducerade burkar, och det får absolut inte vara inlagd sill utan någon krämighet. Det måste finnas krämighet i sillen, det är helt avgörande. Vissa har ju Janssons frestelse, det går inte heller hem. Det bästa man kan laga är kalkon och att man gör sås på skyn, det är klass.

Musik hör julen till. Har du någon favoritlåt?

- Till att börja med kan jag säga vad jag inte gillar: de som sätter på Justin Biebers dänga på jul, extremt irriterande. Det hör inte till. Det ska inte vara några moderniteter, det får bli det klassiska och då faller valet på Jingle Bells. Sedan är ju Feliz Navidad en klasslåt.

Vad står högst upp på önskelistan?

- Jag önskar mig ingenting. Min önskelista är att vi inte köper några paket, skit i konsumtionen. Min önskelista är att bara hänga och snacka. Jag gillar inte julen på det sättet och jag håller mig långt borta från julhandeln, stressen och hela den biten. Jag tycker det är galet att vi i dag ska köpa så mycket grejer. Jag fick höra att när vi köper ett klädesplagg så använder vi det fyra gånger innan det slängs. Så svaret är ingenting.

Om du fick önska dig något till nästa säsong, vad skulle det vara?

- Det är mycket. Vi har precis fått en tränare och en fantastisk sportchef i Ola (Andersson). Men det jag önskar mig är en bra start, för förra säsongen hade vi fem poäng efter tretton omgångar. Det var riktigt psykologiskt jobbigt, man var långt nere i skiten. Det vore väldigt skönt om vi kunde starta bra och få lite luft under vingarna.

Hur snäll har du varit och följaktligen hur många klappar tror du att du kommer att få?

- Jag har nästan lite dåligt samvete, för på planen har jag nog inte varit så snäll. Om man skulle utgå från det och om det var domarna som skulle dela ut klapparna så skulle jag nog fått två. I övrigt har jag ju ingen kriminalitet i år, så det borde ju hjälpa. Men om man ska räkna målen kan det nog bli några fler presenter. Målen tycker jag man kan räkna, det är ändå rimligt.

Vem i allsvenskan har inte varit lika snäll och tror du kommer att få minst antal julklappar?

- Kim (Bergstrand) och Tolle (Thomas Lagerlöf), de lämnade skeppet, så det blir inga julklappar till dem. Jag måste även addera Jesper Arvidsson, han kan knappast få en julklapp.

Vem i allsvenskan, bortsett från det egna laget, skickar du julkort till?

- Viktor Elm. Han är Sveriges snällaste person. Vi kom varandra väldigt nära när vi spelade tillsammans i Holland och Herenveen. Jag skulle skicka det kortet till honom och hans familj.

***

Maic Sema, mittfältare, Sundsvall

Hur ska du fira jul?

- Det här året åker hela familjen till lillebrorsan (Ken Sema) i London. Vi firar jul där, det blir lite speciellt. Det ska bli kul att fira jul med hela familjen i London.

Vad utgör en bra jul?

- För mig handlar det mest om att vara med familjen och umgås med den. God mat, mycket snack och skoj. Sedan blir det alltid lite julfilm och lite julmusik, julmys helt enkelt. Tillbringa tid med nära och kära.

Vad har du på julbordet?

- Det är lite bland annat. Vi blandar lite svensk mat med kongolesiska rätter. Man kan väl säga att det är ett mångkulturellt julbord. Min favoriträtt måste alltid vara med och det fumbwa, det är en kongolesisk rätt, sedan blandar vi lite med exempelvis potatis, köttbullar och julkorv. Sedan får man inte glömma skinkan, den är alltid på plats.

Vilken är favoriten på julbordet?

- Fumbwa. Det är en typ av grönsaksrätt, en gryta. Den är gjord på bland annat jordnötssmör. Det är ingenting som jag själv kan laga, men det är min favorit.

Vad väljer du bort på julbordet?

- Jag är inte så mycket för Janssons frestelse, det gillar jag inte. Det är någonting med smaken som inte gå hem hos mig.

Musik hör julen till. Har du någon favoritlåt?

- Last Christmas.

Vad står högst upp på önskelistan?

- När det kommer till julklappar så vill jag inte ha presenter. För mig handlar det om att tillbringa tid med min familj och när de mår bra så mår också jag bra. Jag ger gärna presenter till mina föräldrar och småkusinerna. Julen är ju mycket för barnen, så då ska framför allt de få julklappar.

Om du fick önska dig något till nästa säsong, vad skulle det vara?

- Det är att vara skadefri under en hel säsong och göra fler poäng än vad jag gjorde i år.

Hur snäll har du varit och följaktligen hur många klappar tror du att du kommer att få?

- Jag har haft mina snälla dagar, det tror jag. Merparten snälla än dumma. Jag förväntar mig inga presenter, men man vet ju aldrig. Någon present tror jag ändå att tomten lyckats få med sig.

Vem i allsvenskan har inte varit lika snäll och tror du kommer att få minst antal julklappar?

- Det måste ju vara vår egen spelare Juanjo, han tog för många gula kort. Jag tror inte att han har någon present som ligger och väntar på honom. Han kom högt upp i varningsligan.

Vem i allsvenskan, bortsett från det egna laget, skickar du julkort till?

- Det får bli till Ferhad Ayaz, han får ett julkort av mig. Det är en bra vän till mig och han kommer jag att tänka på lite extra i jul. Jag hoppas han får en trevlig jul.

***

Michael Almebäck, back, Örebro

Hur ska du fira jul?

- Med familjen hemma i Örebro.

Vad utgör en bra jul?

- God mat, gott sällskap, det är väl det.

Vad har du på julbordet?

- Vi har faktiskt kalkon. Sedan har vi de klassiska köttbullarna och prinskorvarna. Kalkonen är från mammas sida, vi har alltid ätit det på julafton. Det har gått i generationer.

Vilken är favoriten på julbordet?

- Jag måste säga kalkonen, det är inte så ofta man äter det så på jul blir det lite speciellt.

Vad väljer du bort på julbordet?

- Sill och sånt där, inlagd eller gravad lax, det går bort. Jag gillar inte sådan fisk, den ska helst vara tillagad.

Musik hör julen till. Har du någon favoritlåt?

- Leslie Odom Junior - Winter Song.

Vad står högst upp på önskelistan?

- En ny skruvdragare, det måste jag faktiskt ha.

Om du fick önska dig något till nästa säsong, vad skulle det vara?

- Jag önskar mig att vi har lite bättre publiksiffror, så det blir lite mer tryck på arenan.

Hur snäll har du varit och följaktligen hur många klappar tror du att du kommer att få?

- Bra fråga, men jag har varit jättesnäll. Jag tror jag får minst en klapp i alla fall.

Vem i allsvenskan har inte varit lika snäll och tror du kommer att få minst antal julklappar?

- Johan Mårtensson, han slog ju domaren och blev avstängd när vi mötte Hammarby.

Vem i allsvenskan, bortsett från det egna laget, skickar du julkort till?

- Erik Friberg! Vi spelade tillsammans i Esbjerg och han är en rolig prick.

***

Tom Pettersson, back, Östersund

Hur ska du fira jul?

- Det blir hemma hos mina föräldrar med sambo och två småbarn.

Vad utgör en bra jul?

- Det är väl att man får umgås med nära och kära, som man kanske inte träffar så ofta, och att alla är friska och glada. Sedan hoppas man på att barnen ska få ha det bra, den äldsta är två och halvt år så han börjar förstå alltmer.

Vad har du på julbordet?

- Det är lättare att säga vad jag inte har. Ingen Janssons frestelse, den är vidrig - vi har potatisgratäng istället. Sedan har vi väl köttbullar, dopp i gryta, någon korv, julmust - det räcker långt.

Vilken är favoriten på julbordet?

- Absolut inte skinkan, den är överskattad. Jag säger dopp i grytan, det är ändå fint. Det äter man också bara en gång om året.

Vad väljer du bort på julbordet?

- Då tar jag bort Janssons direkt. Jag förstår inte vad som är så gott med ansjovisen.

Musik hör julen till. Har du någon favoritlåt?

- Tänd ett ljus, men när de sjunger "kom, kom" i början. Det var någon ÖFK-supporter som skickade den till mig och jag sjöng "kom, kom" när jag var yngre. Då tar jag den såklart.

Vad står högst upp på önskelistan?

- Ett par hörlurar till telefonen. Inga hightech, trådlösa, utan hederliga med sladdar och allt möjligt.

Om du fick önska dig något till nästa säsong, vad skulle det vara?

- Jag önskar att vi vinner SM-guld.

Hur snäll har du varit och följaktligen hur många klappar tror du att du kommer att få?

- Vi kör någon variant där man drar lott, då får jag bara ett paket. Så jag har väl inte helt enkelt inte varit så snäll, men det beror ju på vad som är i paketet. Får jag mina hörlurar så har jag väl varit snäll i och för sig.

Vem i allsvenskan har inte varit lika snäll och tror du kommer att få minst antal julklappar?

- Fysioterapeuten i Sirius. Han inte kan lappa ihop "Jeppe" (Jesper Arvidsson, vänsterback i Sirius)

Vem i allsvenskan, bortsett från det egna laget, skickar du julkort till?

- Då skickar jag det till Emil Salomonsson, vart han nu tar vägen. Jag vet inte om jag får skicka det långt, eller vart han nu ska, men han förtjänar det. Han är en riktigt fin människa.