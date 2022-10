Taha Ali: "Svårt att säga att jag gjort en bra säsong när man åkt ur"

Helsingborgs IF är klart för superettan nästa säsong fast det återstår två matcher för lagets del i allsvenskan. 1-2-förlusten mot Degerfors bekräftade att laget åker ur högstaserien tillsammans med jumbon Gif Sundsvall.

Detta trots att Ali i snitt skjuter 2,46 avslut per match, i paritet med skytteligaledaren Alexander Jeremejeff, enligt statistikverktyget Playmaker.AI. Högeryttern är också allsvenskans bästa dribbler med sex lyckade dribblingar per match. Han kan dock inte recensera den personliga insatsen under året.