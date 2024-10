Taha Ali trollade med Blåvitt och ordnade SM-guldet

IF Brommapojkarna

IF Elfsborg

Hammarby IF

Supportarna lyssnade inte på MFF-ledningen utan stormade planen när Glenn Nyberg blåste för slutsignalen. Andra raka SM-guldet för Henrik Rydström & Co efter att Malmö slagit rivalen Blåvitt med 2-1 på hemmaplan.

Festen kan börja och med tanke på att nästa match först väntar på lördag kan vi räkna med att det blir bra drag. Till och med Erling Braut Haaland ratade Ballon d’Or-galan i Paris för att se polaren Erik Botheim jaga hem ett SM-guld.

Norrmännen kan tacka Taha Ali för att det blev guldfest på måndagen. För efter 45 spelade minuter var det inget som tydde på Malmö-seger. Hafsigt, hattigt och hetsigt var det som präglade matchen och hemmalaget var direkt svagt.

Annons

Kylan stod snarare IFK Göteborg för som såg till att försvara disciplinerat och kontrollerat. De blåvita blocken släppte inte till många lägen och det var ett hemmalag som knappast andades kreativitet eller tempo. Istället ideliga inlägg som lätt nickades bort.

Blåvitts Lars Skjellerup visade däremot klass när han snappade upp bollen från en halkande Sergio Pena. Dansken satte fart mot målet och avslutade kliniskt lågt och vid bortre stolpen. Ett 0-1 mål som för ett tag dämpade en kokande Eleda stadion.

Skulle Malmö FF darra? Trots allt väntar serietvåan Hammarby i nästa omgång. Förlust även där och då hade allsvenskan levt in i sista omgången. Klart att det tankarna måste flimrat för en del i MFF-lägret efter att man snubblade mot Västerås och gick på en grekisk smäll därefter.

Direkt efter pausen kastade Henrik Rydström in Taha Ali. MFF-tränaren hade formerat en startelva med idel äldre spelare och även Hugo Bolin fick börja på bänken. Alis första insats signalerade han var het och att missödet mot Olympiacos var glömt.

Annons

Direkt skaffade sig Taha Ali ett övertag mot Blåvitts högerförsvar och han såg till att skapa lägen med dribblingar och framspelningar. När han är i stöten är det få som kan mäta sig med honom och det är jobbigt att ställas mot spelaren som vinner dueller med kvickhet, snabbhet och kreativitet.

Faktum är att Blåvitt var närmare 0-2 på en kontring innan Taha Ali gick på en räd från sin vänsterkant. Han vände in i planen och gled förbi tillräckligt många Blåvitt-spelare innan han skickade in 1-1 bakom Jacob Karlström. Ett briljant avslut.

Om det funnits ett tak på Eleda Stadion hade det flugit ut i Öresund. Tänk att Taha Ali inte gjort ett enda mål under den allsvenskan säsongen, men när det väl behövdes så visade han mod och vågade utmana och söka avslut. Det betalade sig.

Malmö bara tryckte ner Blåvitt i eget straffområde fram till kvitteringen. Även om jakten på mål lugnade ner sig efter 1-1 var det uppenbart att det inte var slut. Malmö var vassare och spetsigare och än värre blev det för motståndarna när Hugo Bolin kom in på planen.

Annons

Efter 77 minuter snurrade Taha Ali på kanten och hittade in till Bolin, men avslutet nådde inte fram. MFF sög upp Blåvitt-rensningen och bollen gick ut till Ali på kanten igen. Han utmanade och skickade återigen in bollen till Bolin som visade klass när han snabbt vände och skickade in 2-1 till Malmö.

Blåvitt gjorde allt för att kvittera. En kombination av att man flyttade fram, tog mer risker och gjorde några byten gav ett par skarpa kvitteringsmöjligheter. Men det räckte inte och klubbens svårigheter fortsätter och det blir några jobbiga avslutande omgångar för Stefan Billborn och de andra i IFK Göteborg.

Malmö FF kan slappna av de sista två omgångarna och fokusera på Europa League. Efter att ha haft ledningen hela vägen från start till mål har det varit givet att guldet skulle till Malmö. Man har hanterat försäljningar av viktiga duon Nanasi och Cornelius och stormen kring huliganchattarna som tog kaptensbindeln från Pontus Jansson.

Annons

Henrik Rydström har visat att han kan hantera ett stjärnstarkt manskap och utveckla spelet. Tongivande guldhjältar har varit veteraner som Johan Dahlin, Jansson, Busanello, Anders Christiansen ovh Isaac Kiese Thelin. Klart att även unge Bolin är ett utropstecken efter att ha fyllt hålet efter Nanasi och nyförvärvet Jens Stryger Larsen.

Det är imponerande att Malmö FF fortsatt bygga på den dominans som började på 10-talet och där man växlat upp på 20-talet. Nio SM-guld sedan 2010 och det är något som är byggt på spel i Europa och en rad försäljningar. Inget talar för att man kommer av sig.

I våras tog man hem cupen och nu är dubbeln ordnad. Upp till de andra klubbarna att utmana Malmö FF 2025, men det får dröja till våren. Nu kan MFF:arna fira i några dagar och sedan blicka ut mot Europa League och nya möjliga framgångar.