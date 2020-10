Talang höll tyst om påtryckningar kring riggade matcher - stängs av i ett år

En svensk fotbollstalang, som spelade i allsvenskan så sent som under förra året, har stängs av under ett års tid av Svenska Fotbollförbundets disciplinnämnd. Det skriver Expressen under måndagen.

Spelaren i fråga greps i slutet av förra året av polis och enligt Expressen hade han då bland annat kokain, en digital våg, små påsar, telefoner och kontanter på sig, vilket han även dömdes till villkorlig dom för.

Han säger att tanken var att han skulle sälja det för att bli av med en skuld. Spelaren säger också att han blivit pressad att vara med och rigga matcher för att bli av med den aktuella skulden.

Att han fått påtryckningar kring att fixa matcher har han dock inte berättat för Svenska Fotbollförbundet och SvFF:s disciplinnämnd har därför valt att stänga av mannen under ett års tid, skriver tidningen. Spelaren hävdar att han är oskyldig då han vid tidpunkten då han pressades kring matcher inte hade något giltigt avtal med den allsvenska klubben. Den förklaringen köpte alltså disciplinnämnden inte.

Domen har överklagats till Riksidrottsnämnden.