Talangen tillbaka efter skadefyllda våren – med i Blåvitt 18-mannatrupp mot BP

IFK Göteborgs Patrik Karlsson-Lagemyr har varit borta hela vårsäsongen med skadeproblem. Senast mot Sirius fanns han med i den 19-mannatrupp som tränaren Poya Asbaghi tog ut. Men i sista stund petades Blåvitt-talangen eftersom att August Erlingmark, som varit tveksam till spel, tog plats på bänken.

På lördagen möter Göteborg tabelljumbon Brommapojkarna hemma på Gamla Ullevi och Karlsson-Lagemyr är redo om han får chansen från Asbaghi – även om han medger att formen är oviss.

- Om jag någon gång blir hundraprocentig vete fan ... men jag har en tillräcklig procentuell siffra för att kunna spela i alla fall. Det är stelt men och så, men det kommer vara så ett tag och det kommer inte stoppa mig från att spela, säger han till Göteborgs-Posten.

Göteborg förlorade senast borta mot Sirius med 3-2 och inför mötet med BP ligger laget på en blygsam 12:e plats i tabellen och en vinst mot tabelljumbon är viktig för att dra ifrån bottenlagen i den allsvenska tabellen.

Mötet mellan Göteborg och BP sänds i C More och kan streamas via cmore.se. Avspark klockan 16:00.