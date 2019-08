Talangerna debuterar från start för Helsingborg

Helsingborg gör sin första match utan Henrik Larsson som huvudtränare. Laget ställs under söndagseftermiddagen mot IFK Norrköping där Armin Gigovic debuterar från start. - Det kommer att vara en rolig match att spela, säger 17-åringen till Helsingborgs Dagblad.

Helsingborg har haft en tuff vecka. Först en svidande uddamålsförlust mot IFK Göteborg på hemmaplan. I samma match ådrog sig backen Andreas Landgren en korsbandskada. HIF blev dessutom utslagna mot division 1-laget Oskarshamn i svenska cupen.

I förrgår kom också beskedet att Henrik Larsson avslutar sitt tränaruppdrag i klubben med omedelbar verkan. Klubben angav att orsaken är den mängd verbala påhopp Larsson fått motta, vilket gjort situationen ”ohållbar”.

Ersättare blir assisterande tränaren Alexander Tengryd som också sagt att han inte vill bli en permanent tränare.

- Jag har sagt att jag tycker att det är bäst för föreningen att leta efter en erfaren tränare i dagsläget. Det är min förhållning till situationen, sa han till Fotbollskanalen.

Tengryds första match som huvudansvarig blir mot IFK Norrköping under söndagen. Där får talangen Armin Gigovic chansen på mittfältet. Det blir också 17-åringens debut från start. Detsamma gäller 19-årige Filip Sjöberg.

– Det kommer att vara en rolig match att spela. Vi har haft bra träningar med bra fokus trots allt som har hänt på den senaste tiden. Vi har hållit huvudena högt och krigat för varandra. Vi kommer att komma in och göra en bra match, säger Gigovic till Helsingborgs Dagblad.

Gigovic har tränat med laget sedan i maj och poängterar hur mycket han lärt sig av de äldre spelarna.

– När man ser dem ute på träningarna får man bra bilder på hur man ska vara som en A-lagsspelare. För en ung spelare som precis har kommit upp är det ovärderligt, säger han till HD.

HIF:s möte med Norrköping startar klockan 15.00 och sänds på C More Fotboll och kan streamas på C More.se