Tankovic och Rieks dominerar - på nytt uttagna i "Omgångens lag"

Inför förra årets säsong inledde TV4 och C More ett samarbete med sportanalysföretaget Football Analytics Sweden, vars produkt Playmaker.ai omvandlar fotbollsdata till insikter om vad som händer på planen. Fotbollskanalen presenterar därför i år, precis som under förra säsongen, omgångens lag i allsvenskan efter varje spelad omgång, baserat på den avancerade datan från Playmaker.ai.

I den 25 omgången gjorde Muamer Tankovic sitt 14:e mål för säsongen. Det belönas med en plats i omgångens elva, hans nionde utmärkelse i omgångens lag under säsongen. Närmast bakom är Sören Rieks, som gjorde två mål mot Helsingborg och tack vare det är uppe på åtta uttagningar. Tankovic har även med sig lagkamraten Dennis Widgren i elvan.

En annan spelare som har flertalet utmärkningar är Aslak Fonn Witry. Han är med i elvan för sjätte gången under året och får sällskap av lagkamraten Mohamed Buya Turay, som är uttagen för första gången för säsongen.

IFK Norrköping, som slog AFC Eskilstuna med 4-0, har dessutom tre spelare med i elvan i form av Rasmus Lauritsen, Sead Haksabanovic och Alexander Fransson.

Målvakt

Oscar Jansson, Örebro SK (3)

Försvarare

Aslak Fonn Witry, Djurgården (6), Rasmus Lauritsen, IFK Norrköping (2), Tom Pettersson, Östersunds FK (1), Dennis Widgren, Hammarby (1)

Mittfältare

Jesper Karlsson, IF Elfsborg (2), Alexander Fransson, IFK Norrköping (2), Sören Rieks, Malmö FF (8)

Anfallare

Mohamed Buya Turay, Djurgården (1), Muamer Tankovic, Hammarby IF (9), Sead Haksabanovic, IFK Norrköping (4)

Observera att omgångens lag tas ut enbart på den data Playmaker.ai fått fram om spelarnas prestationer.