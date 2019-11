Tankovic redo för Europaflytt - har inget konkret förslag från Bajen: "Har pratat såklart"

Muamer Tankovic är just nu med det svenska landslaget som under måndagen ska möta Färöarna. Samtidigt spekuleras det kring att mittfältaren kan komma att lämna Hammarby och under lördagen rapporterade Expressen att Bajen kommit överens med en Serie A-klubb om en affär.

Spelaren själv är förtegen om situationen.

- Jag kan inte säga så mycket. Jag är med landslaget, all min fokus är på matchen mot Färöarna och det är det jag fokuserar mest på. Sen vad som händer i framtiden, det får vi se. Jag tar dag för dag helt enkelt, säger mittfältaren.

Tankovic menar att han inte har tänkt så mycket på en möjlig flytt och att han inte har haft något förslag framför sig att ta ställning till. Trots att en del andra spelare har förhandlat med klubbar under landslagssamlingar menar Tankovic att han inte gör det.

- Inte jag. Jag är här och fokuserar på landslaget och därför jag har en agent som tar hand om det. Sen vad han gör, det gör han. Jag har ingenting att göra med det nu just nu, säger han.

Om man tänker på EM, som jag tänker att du vill vara med i, att byta klubb i ett halvår före EM kontra att spela i en klubb där du har en tongivande roll, hur ser du på det?

- Bra fråga. Jag har inte tänkt så mycket på det än, jag har inte gått in i detaljer på vad jag ska göra i framtiden. Jag har bara funderat på den här veckan och att jag ska spela mot Färöarna. Men det är något jag måste fundera på helt enkelt. Du har rätt i vad du säger.

Tankovic har tidigare varit ute i Europa (Fulham och AZ Alkmaar) och menar att han är redo att ta det steget igen.

- Jag vet vad som krävs, jag vet vad man måste göra. Det är helt annorlunda än vad det är hemma i Sverige. Det är inget nytt för mig om man säger så.

Samtidigt menar han att det spelar roll att Hammarby har en plats i Europa Leagues-kval för möjligheterna att han blir kvar i klubben. Tankovic har i nuläget bara kontrakt till sommaren med Bajen.

- Absolut. När jag kom till Hammarby var vi på tolfte plats eller något sånt. När jag kom till Hammarby sa jag att det är en klubb som ska vara topp tre och spela om SM-guldet och jag har lyckats få klubben att komma till Europa och det är en ära för mig. Det är klart att det hade varit mäktigt att gå vidare med Hammarby till Europagruppspelet, säger mittfältaren.

Har du ett kontraktsförslag från Bajen?

- Jag vet faktiskt inte. Kanske min agent har (fått ett förslag), han kanske har gömt det för mig, haha.

Han vill inte att du förlänger helt enkelt?

- Nej, jag bara skojar. Men jag har inte fått något kontrakt på bordet från Hammarby. Vi har pratat om det och gått igenom det såklart, men jag har inte fått något på bordet.