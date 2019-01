Tankovic tror att Bajen kan vinna allsvenskan: "Absolut"

Hammarby fick ett lyft med Stefan Billborn som tränare och efter att ha slutat nia 2017 så var man förra säsongen länge med i kampen om guldet, men tappade i slutet och kom fyra, på lika många poäng som trean Malmö FF och nio poäng efter ettan AIK.

Till den kommande säsongen har Bajen sålt vänsterbacken Neto Borges och nu ryktas det om att nyckelspelarna Björn Paulsen och Jiloan Hamad också kan vara på väg bort.

Trots att Bajen kan bli av med flera viktiga spelare tror Muamer Tankovic, som är med landslaget i Qatar, att laget kan vinna allsvenskan nästa säsong, men att det behövs förstärkningar.

- Om vi tappar den trion, det är då man måste köpa in spelare. Om man ska sälja spelare då är det dags att köpa in spelare också. Det är inget negativt att vi tappar spelare, det är kul för spelarna att gå vidare i karriären. Men sedan måste klubben försöka köpa in spelare som kan ersätta. Ekonomin finns i Hammarby plus att vi har sålt Borges, och om man säger Paulsen så kommer det att komma lite mer pengar och då blir det helt plötsligt en farligare klubb, säger Tankovic till Fotbollskanalen.

- Vi håller fortfarande på att sälja och köpa spelare så det är lite för tidigt att säga, men vi vill så klart hamna på en bättre placering än vad vi gjorde nu.

Kan Hammarby vinna allsvenskan?

- Ja, absolut.

Vad saknades förra säsongen för att ni skulle hänga med hela vägen och utmana?

- Kanske en bredare trupp. Så fort en eller två spelare som var viktiga för startelvan blev skadade så såg man att det läckte lite i laget, och i de större lagen så ser man inte så stor skillnad när en bra spelare byts ut för då kommer en lika bra spelare in.

Ni snackade en hel del om att ni skulle vinna guld - blev det ett problem för er?

- Jag tror att anledningen att vi pratade om guld var för att höja vårt självförtroende. Bajen har alltid varit den här klubben som säger att vi ska ha kul och vara kvar i allsvenskan, det ska vara mittenlag och hit och dit. Så vi var bara tvungna att ändra på den där mentaliteten.

- Så man måste snacka om guld för att folk ska fatta. Det räcker inte bara att säga det en gång, folk kommer att glömma det dagen efter. Man måste fortsätta att mata in det i folks huvuden att det är dags nu. Det är inte bara jag som ska säga det utan tränaren ska också säga det, sportchefen ska säga det och till slut så kommer publiken att börja sjunga det. Sedan kommer det att bli en helt annan atmosfär på arenan.

Hur viktigt är det att ändra den mentaliteten?

- Det är klart att det är viktigt för Hammarby är en klubb från Stockholm och alla klubbar från Stockholm har ett bra rykte. Djurgården är en bra klubb och AIK är en bra klubb. Hammarby är också en bra klubb. Men Hammarby har alltid varit den där klubben som alltid har haft jättefina och fantastiska supportrar och man har varit glada över att komma och kolla på matcherna, men har aldrig varit så här att man ska vinna titlar. Det är nya tider nu och det är nya spelare som har kommit in i laget. Vi vill vinna. Det räcker inte för oss att bara vara där och spela. Vi vill vinna.

Hur skapar man vinnarkultur?

- Smågrejer som att man pratar om att vinna, att vi vill vinna, att vi ska vinna. Att vi går in för en match för att vinna. Man ska vilja vinna på träningarna. Att man vill vinna över sin lagkamrat på sprintövningar. Till slut blir det att man pushar sina lagkamrater. Då blir det en vinnarkultur.

Är du sugen på ett nytt äventyr?

- Jag är alltid sugen, men jag är lika sugen på att stanna kvar i Hammarby och göra det ännu bättre än vad jag gjorde förra säsongen.

- Nu är jag i Hammarby och jag trivs jättebra där. Jag ser var jag är just nu. Jag kollar inte var jag kommer att vara om två, tre, fyra, fem år. Jag är i Hammarby. Jag trivs jättebra och kommer att göra allt för klubben. Men det är klart att får ha drömmar om att gå utomlands. Man ska vilja kämpa sig vidare. Men man ska veta sin reality, att man är här och nu och det är här som vi ska prestera.