Tånnander panikvärvad till Serie B: "En bra möjlighet"

Östers IF

Efter den gångna säsongen lämnade Jakob Tånnander, 24, IK Sirius efter en stark höstsäsong i allsvenskan.

Avskedet offentliggjordes på nyårsafton, och det var sedan tyst kring Tånnander i nästan två månader. Till slut, närmare bestämt under tisdagen, presenterades målvakten av Serie B-klubben Cremonese.

- Idag känns det som en typisk skånsk vinterdag, säger Tånnander, som är på plats i Italien, på bred skånska.

Han har precis genomfört sin första träning med Serie B-klubben.

- Det kändes bra. Det är kul att vara igång på riktigt. Men det är annorlunda gentemot i Sverige, säger Tånnander till Fotbollskanalen, och fortsätter:

- Allt är på italienska, och fotbollen är väldigt annorlunda. Det är mycket en mot en och fokus på individuell skicklighet, och mycket mindre fokus på kollektivt jobb.

Jakob Tånnander är mycket nöjd över sin första utlandsflytt utanför Norden.

- Det kändes väldigt bra. Det är ju någonting man drömt om sedan man var liten.

Varför föll valet på just Cremonese?

- Jag kände att de var i ett intressant läge, de siktar ju på Serie A nästa år. Och det är en bra chans att få in en fot i fotbolls-Europa. Som målvakt är det svårt att flytta mellan länder, upplever jag. Så det var en bra möjlighet för mig att komma hit, jag får visa upp mig.

Men konkurrensen i en Serie B-klubb är hård. Men lite mindre hård i Cremonese just nu, kanske. Tånnander "panikvärvades" nämligen in - till följd av att förstemålvakten åkte på en skada och blir borta en lång tid.

- De fick en skada, det var därför jag kom in. En av målvakterna blev korsbandsskadad, och därför kunde de ta in mig trots att fönstret var stängt. Om det inte vore för skadan hade de inte kunnat ta in någon, de fick dispens, säger Tånnander.

- Men det är hård konkurrens, ja.

Tånnander berättar att det finns Serie A-ambitioner i klubben, som i skrivande stund ligger fyra i Serie B. Senast man spelade i Serie A var säsongen 2022/23, och i fjol kom man fyra i Serie B och fick därmed kvala till högstaserien. Men man lyckades inte knipa en Serie A-plats.

- Absolut, vi siktar på Serie A. De har ju varit uppe tidigare, ganska nyligen. Jag skulle säga att det finns en god möjlighet.

Kittlar det?

- Tanken att Serie A ligger vid horisonten är inspirerande och kittlande, säger Tånnander, och drömmer:

- Då ha man sett allt. Från de finska skogarna till Serie A, säger han och skrattar.

24-åringen syftar till att han spenderade ett gäng säsonger i Finland, i HJK, Haka och Klubi 04.

Hur ser du på dina möjligheter till en startplats?

- Efter hur det kändes idag känns det som en nivå jag kan etablera mig i relativt snabbt. Men om man ska möta de stora drakarna i Serie A någon gång handlar det om en annan nivå...

Tånnander har skrivit på ett korttidskontrakt med Cremonese. Men det finns ambitioner att förlänga om allt klaffar, från både hans och klubbens sida.

- Det är ambitionen. Som sagt - med målvakter är det inte så ofta man flyttar mellan länder, och de vill nog "känna lite" på mig först. De värvar ju inte ofta från den svenska ligan, liksom. Och det är ömsesidgt, efter att kontraktet tar slut finns det en ambition.

Du hade en del intresse som bosman, eller hur?

- Det var några konkreta saker som kom fram under processens gång. I några fall kände jag att det inte kändes rätt och inte var steget jag ville ta.

Från allsvenskan?

- Det fanns intresse från allsvenskan, men jag kände att jag ville hitta någonting utomlands.

Avskedet med IK Sirius i vintras var vemodigt för Tånnander, där han spenderade två säsonger och gjorde 46 framträdanden på tävlingsnivå.

- Det var dubbla känslor. Som alltid när man lämnar ett ställe där man trivts bra. Jag trivdes bra med alla människor, jag utvecklades mycket och det betydde. Det är tråkigt på ett vis, men sedan behövde jag någonstans ta chansen och nästa steg.

Var det någon gång aktuellt med en förlängning?

- Vi diskuterade och hade en dialog, men det blev ingenting.