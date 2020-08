Tegnells publik-öppning efter Uefas besked: "Går att släppa in 30 eller 40 procent"

Regeringen öppnade i fredags för publik på svenska arenor från den 1 oktober. Tanken är att det då ska vara möjligt med viss publik på sittplats, men med ett visst tak för antalet åskådare. Svensk Elitfotbolls (intresseorganisation för klubbarna i allsvenskan och superettan) generalsekreterare Mats Enquist gick då ut och kritiserade tanken om att det ska finnas ett tak.

- Den enda riktigt stora oron vi egentligen har omgående är att det diskuteras ett tak och att Folkhälsomyndigheten ska definiera något sorts absolut tak. Det har jag verkligen principiella åsikter om. Det blir helt fel. Vad innebär då ett tak? En jättearena som Friends, Ullevi, Tele2 eller Eleda Stadion är ju något helt annat än en innebandy-hall eller teater, sa han bland annat till Fotbollskanalen.

Nu berättar Folkhälsomyndighetens statsepidemiolog Anders Tegnell, för TT, att det ännu inte är klart hur många som kan komma att släppas in på matcher framöver, men att myndigheten jobbar med frågan. Han menar att det är viktigt att hitta en modell för det för att undvika att "sparka igång smittan igen", då det finns en risk för smittspridning om människor står tätt samlade under längre perioder.

Uefa meddelade samtidigt tidigare under tisdagen att den europeiska supercupen, mellan Bayern München och Sevilla, kommer att spelas inför reducerad publik. Tanken är att upp till 30 procent av arenans kapacitet ska fyllas med åskådare.

Tegnell menar i sin tur att det inte är en helt dum lösning även i Sverige.

- Ja, så kan man tänka. Det finns olika delar i det här: före matcherna, under och efter. Under är kanske den enklaste delen, har man fasta sittplatser kan man säga att det går att släppa in 30 eller 40 procent, bara man ser till att hålla avstånd. Så det kan vara en fungerande modell för just den biten, säger Tegnell till TT.