Tekie med första målet sedan allsvenska återkomsten: ”Skönt att tysta hela Tele2 Arena”

Tesfaldet Tekie slog igenom i allsvenskan och IFK Norrköping. Efter säsongen 2016 lämnade mittfältaren allsvenskan för belgiska Gent, där hade han svårare att få speltid. Inför årets säsong återvände han till Sverige – men inte till Norrköping. Istället föll valet på Östersund.

Under våren har Tekie haft problem med skador och inte spelat lika mycket som han hade tänkt. Men i måndagens match mot Hammarby på Tele2 Arena kom mittfältarens första mål för säsongen.

- Det känns fantastiskt! Skön seger. I och med att alla tränare lämnat och några spelare, så kände vi att hela Sverige bara väntade på att vi skulle falla som lag och som stad. Att vi bara ska vara ett "mellanlag" i allsvenskan men ja, vi visade dem att vi är ett lag att räkna med och att vi kommer kämpa till sista droppen, säger han till Östersunds-Posten efter matchen.

Östersund fick en tuff avslutning av första halvlek i mötet med Hammarby, när Björn Paulsen satte dit 1-0 för hemmalaget, men lyckades vända efter Tekies kvittering till 1-1 och Saman Ghoddos avgörande mål, bara tre minuter efter kvitteringen.

- Det känns riktigt bra. Det var extra stort att göra det här på Tele2 Arena. Det var många i laget som kände på sig att jag skulle göra mål idag, så det var skönt att sätta dit den, säger Tekie.

Tekie om målet:

- Jag såg att Dennis (Widgren) fick bollen och jag såg en yta framför mig så jag bara tog emot den och la den till rätta. Sedan såg jag att backarna inte kom upp lika fort så jag bara siktade och lurade målvakten lite samtidigt eftersom han var lite skymd också. Det var skönt att sätta dit den och tysta hela Tele2 Arena.

