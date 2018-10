Test av kall pyro i Sverige närmar sig - uppdaterade pjäser ska synas av SFSU

Ett test av kall pyroteknik i samband med en match i Sverige börjar bli allt mer möjligt. Projektet har försenats, men är fortsatt på tapeten. Intresseorganisationen för klubbarna i allsvenskan och superettan, Svensk Elitfotboll, har tillsammans med Svenska Fotbollssupporterunionen noggrant följt utvecklingen kring de kalla pjäserna, som tagits fram i Danmark.

Det är hos storklubben Bröndby som man de senaste åren jobbat fram en pyroteknisk pjäs som i Danmark klassas som legal, en pjäs som är så pass kall att man kan hålla en hand i flamman. Den är CE-märkt och tillhör därmed lägst möjliga riskklass. Tanken var att Sef och SFSU, och dess motsvarigheter i Danmark, skulle få till ett test av den kalla pyrotekniken i en match under våren 2018 - men det visade sig inte vara möjligt.

Vad som först och främst tagit tid? Leveransen av pjäserna.

- Men nu har pjäserna anlänt till Danmark. De har tagit mycket längre tid än vad vi först beräknade, containern med pyrotekniken blev försenad. Nu ska vi hämta vår del och ta pjäserna till Sverige, under de kommande veckorna. Den 17-18 november har vi årsmöteshelg och då är tanken att vi ska ha pjäser med oss och visa upp dem för våra medlemmar. Vi kommer antända några pjäser för att de ska kunna se vad det är för något, så att vi sedan under vintern ska kunna inleda samtal om hur vi tar nästa steg. Nu får vi se hur pjäserna tas emot. Vi har själva inte sett slutprodukten än, säger SFSU:s ordförande Sofia Bohlin.

Uppfinnaren Tommy Cordsen har tidigare medgett att en akilleshäl hos pjäserna varit kraften i ljusutvecklingen, och när Sef och SFSU besökte Danmark för att kolla in produkten i mars 2017 var just skenet något man gav feedback på.

- Det ska vara stor skillnad på de nya pjäserna och de som vi såg när vi var på besök. Produktens sken har förändrats och pjäsen har förminskats i storlek. Allt ska ha förbättrats.

Storleken och utseendet på pjäsen är alltså också av vikt.

- Annars kan vi ju lika gärna jobba för att få till eldkanoner som inom hockeyn, kommenterar Sofia Bohlin.

SFSU har länge jobbat med frågan om legal pyroteknik och hoppas att den kalla produkten så långt det går ska kunna fylla samma funktion som den illegala pyroteknik som används på läktarna just nu. En aspekt i det? Färgen på flamman. Just nu finns det kalla pjäser som ger blått, rött, grönt och vitt sken. SFSU kommer ta del av pjäser i samtliga de färgerna.

Så när kan då ett test av den nya produkten bli verklighet i Sverige? Planen är att det ska bli av nästa år.

- Vi har en vision, som vi delar med Sef, om att vi vill kunna se hur produkten fungerar på en arena i samband med en match under 2019. Vi har pratat med våra medlemmar om det här och det finns ett intresse för pjäserna, men det är ju svårt att avgöra exakt hur det intresset ser ut innan man fått se slutprodukten.

För att få till ett test måste polisen ge sitt godkännande, och sannolikheten att de gör det kan inte SFSU i nuläget bedöma.

- Jag har inte någon direkt dialog med polisen gällande det här. Det har inte känts rätt att diskutera det utan en produkt som är värd att diskutera. Det har vi förhoppningsvis nu. I tidigare diskussioner har det varit blankt nej till test av tillståndsgiven pyroteknik, men det har varit till andra produkter. Nu har vi inom fotbollen varit lösningsorienterande genom att jobba med de här nya pjäserna och så får vi se vad vi landar i.

Ett annat projekt som SFSU arbetar med är den sajt (foreningsdemokrati.se) som man nyligen lanserade.

- - Tanken om 51-procentsfrågan är ju någonstans grunden till hela SFSU:s existens. Vi har ju tidigare främst arbetat med kampanjarbete i frågan men nu har vi kommit så pass långt att vi under det senaste årsmötet beslutade att vi ska försöka gå från just kampanj- till utbildningsarbete. Vi vill skapa en större kunskap om föreningsdemokrati. Så vi har tagit fram en hemsida som vi vill hålla levande, där det ska tillkomma texter, anekdoter och ren fakta. Den ska kunna fungera som en kunskapsbank för supportrar och klubbar, men också andra människor kring andra idrotter. Sedan är vår vision att vi ska fortsätta utveckla det här och ta det från hemsida till något ännu mer levande, ett aktivt arbete om utbildning av föreningsdemokrati. Vi har fått fantastiska reaktioner. Vi fick otroligt mycket positiv respons under lanseringshelgen, säger Sofia Bohlin.

- Det finns alltid ett hot mot 51-procentsregeln. Det kan vi se utomlands. I våras var det en väldigt stor diskussion i Tyskland. Det fattades en del beslut som var avgörande för en fortsatt stark föreningsdemokrati. Där lutar vi oss mot att vi inte är ensamma, det är viktigt att se andra starka exempel utanför Sverige. Det bubblar i Europa och även om hotet är mindre just här i Sverige så ska vi fortsätta arbeta starkt med frågan, genom att öka engagemanget och kunskapen fram till den dagen då det behövs. För den dagen kommer att komma, när det mobiliseras mot 51-procentsregeln.

Vidare berättar Bohlin att SFSU jobbar på att under hösten lansera en bildbank som media gratis ska få tillgång till.

- Vi vill bredda bilden som målas upp av supportrar. Många gånger blir den snäv, så det kommer vara bilder från olika supportersammanhang och även supportrar från olika lag. Det blir ofta att det blir fokus på en ganska liten skara, men vi kommer samla in bilder från alla våra medlemmar så att alla känner att det finns en representation.

- Det finns så mycket mer än bara arga män på läktaren. Många bilder som cirkulerar är just på ilska och det blir väldigt snävt. Dessutom så finns det så många olika inriktningar av supportrar som går och engagerar sig på matcherna, avslutar hon.