TFF-sponsorn om 50-miljonerssatsningen: "Kommer att vara igång inom en väldigt snar framtid"

Fotbollskanalen kunde under måndagen avslöja att sponsorn Mellby Gård går in med 50 miljoner kronor i Trelleborgs FFi ett nystartat bolag där klubben har röstmajoritet. Sponsorns ambition med jättesatsningen är att försöka göra klubben till av allsvenskans tio bästa. Pengarna ska användas under fem-tio år.

- Det är en väldigt långsiktig satsning och det är också en unik satsning i TFF:s historia. De här pengarna kan användas för att göra förvärv, men också för att tillföra kapital till klubben, utöver den sedvanliga sponsringen som finns i dag. Det primära med satsningen är att kunna göra bra förvärv, att stärka truppen och att få ett herrlag som är topp tio i allsvenskan, sa vd:n Johan Andersson till Fotbollskanalen.

Under tisdagen höll TFF och Mellby Gård presskonferens angående satsningen och då berättade man man att om medlemmarna säger ja till projektet på årsmötet 4 februari kan pengarna användas nästintill omgående, skriver Trelleborgs Allehanda.

- Först är det årsmötet på måndag. Bara dagarna efteråt är vi redo att sätta strukturen på plats. Det kommer att vara igång inom en väldigt snar framtid, säger vd:n Johan Andersson enligt Trelleborgs Allehanda.

Nästa år träder dessutom ett nytt tv-avtal i kraft som innebär mer pengar för klubbarna i superettan och allsvenskan, den sistnämnda ligan får större delen av kakan. Enligt Johan Andersson så är satsningen inte på något sätt kopplad till att mer pengar flödar in i de högsta serien.

- Tajmingen genomtänkt men också slumpartad. De här tankarna har funnits ett tag. Men självklart är det bra tajming med det nya tv-avtalet, särskilt när vi åkt ner och behöver göra en rejäl satsning.

TFF:s klubbdirektör Mattias Kronvall menar att pengarna kan användas både herr-, dam och ungdomssidan.

- Med denna satsningen får vi möjlighet att både göra den sportsliga satsningen på herrlaget men också möjlighet att stärka det egna kapitalet och fortsätta göra satsningar på dam- ungdom och vårt projekt en kraft i samhället, och fortsätta utveckla hela föreningen, säger klubbdirektör Mattias Kronvall.