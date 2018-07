TFF vill höja sig mot Bajen: ”Gjorde två bra minuter mot Östersund”

Ikväll möts Trelleborg och Hammarby på Vångavallen. Inför mötet ligger Bajen på andra plats medan hemmalaget TFF är placerade på negativ kvalplats, efter att Sirius tog sig om laget efter bortaseger mot Dalkurd i lördags.

Senast mötte Skånelaget Östersund på bortaplan och förlorade med hela 4-1.

- Vi gjorde 2-3 bra minuter mot Östersund. Imorgon måste vi försöka fortsätta spela, hålla ihop det och inte braka ihop, säger TFF:s tränare Patrik Winqvist till klubbens hemsida.

- Hammarby IF är bra, absolut. Vi hoppas kunna göra en bättre prestation imorgon än senast mot Östersunds FK. Vi är hemma på vårt gräs och de är mer mänskliga då. Men vi vet om att det kommer bli en tuff match, säger Patrick Winqvist inför morgondagens match, fortsätter han.

Inför mötet med Trelleborg ligger Hammarby på andra plats i allsvenskan och Trelleborgs tränare är imponerad av lagets offensiva spel hittills under säsongen.

- De är bra på mycket och gör mål på många sätt. Men de har vissa svagheter i försvarsspelet som vi borde kunna utnyttja tycker jag.

Mötet mellan Trelleborg och Hammarby sänds i C More och kan streamas via cmore.se.