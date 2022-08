Thelins svar om framtiden: "Känner mig väldigt trygg"

Efter 2-1-förlusten mot Djurgården under måndagen har Elfsborg spelat elva raka tävlingsmatcher utan seger. Just nu ligger laget tia i allsvenskan och har 16 poäng upp till en Europa-plats, med en tredjedel kvar att spela. Ner till kvalplats är det nio poäng.

- Vi har jobbat på att komma tillbaka till det vi är bra på, med hög intensitet i spelet och att vi ska vara ett hårt jobbande lag med presspel. Vi kom ut i den här matchen och gjorde det bra. Dock har vi en sådan period nu där det krävs lite för lite av motståndarna att göra mål, säger managern Jimmy Thelin.

- Djurgården är bra på fasta situationer och inlägg men nu gick det lite för lätt i vår box. Vi kan inte fortsätta ge bort de målen. Men vi kände att prestationen var så pass bra, att vi var så pass närvarande och ansvarstagande, att vi kunde hitta en väg in i matchen igen. Vi kom ut riktigt bra i andra halvlek och vi fick en reducering. Sen var vi väldigt nära att få in en kvittering också.

Thelin utvecklar:

- Den insatsen spelarna som gjorde, den lagkänslan som de visade upp och hur de slet för IF Elfsborg och för att vi skulle vända den här trenden, som varit tuff för oss, är bra. Det är svårt att sätta exakt fingret på vilken marginal eller vilken grej vi ska trycka på för att det ska gå över till vår fördel. Men potentialen finns där, vi måste bara omvandla det till kvalitet så att vi kan växa som lag. Prestationen i andra halvlek visar att vi kommit en bra bit på vägen.

Hur upplever du din situation i klubben med tanke på era resultat? Känner du dig trygg i att du kommer få fortsatt förtroende?

- Jag känner mig väldigt trygg. Vi har en tydlig idé kring vad vi vill göra. Det är mitt jobb och min stabs jobb att fokusera på match för match och träning för träning. Vi ska jobba på. Vi har en tydlig idé. Efter att vi gjorde ett bra 2020 och ett bra 2021 så ökade förväntningarna. Men truppen har också gjorts om hela tiden. Det har kommit in potential och kvalitet har lämnat.

- Allt handlar alltid om möjligheter och tajming. Ibland får man lära sig den hårda vägen och ibland får man den lätta vägen. Ibland har vi träffat på precis allt. Många spelarna som spelade i den här matchen har tagit otroliga kliv under säsongen. Titta på (Emmanuel) Boatengs prestation. Maudo (Jarjue) har haft en ryckig säsong. Jacob (Ondrejka) har varit jättehet. Vi har (Niklas) Hult och "Sebbe" (Sebastian Holmén) som kommit in mitt i säsongen och växer in i det mer och mer.

Thelin fortsätter:

- Någonstans har vi en tydlig idé kring hur vi vill spela och hur vi vill rekrytera. Självfallet, när resultaten inte kommer så blir det en situation vi måste hantera. Vi fattar också att vi måste vinna matcher. Det är där allt fokus ligger just nu, att vända trenden som naggat oss ganska länge. Att det varit nära, nära. Men någonstans har inte kvaliteten varit tillräcklig i boxarna. Vi måste bara fortsätta tro på det och försöka ta sista kliven.

Elfsborgs manager menar att man som klubb har utmaningar som man står inför kopplat till sin hierarki i fotbolls-Sverige, men inser att de gulsvarta borde få ut mer än vad man gjort hittills den här säsongen.

- Jag tror att alla människor vill vinna. Vinna titlar och Europa-platser. Det är vår ambition hela tiden. Sen måste vi också utveckla oss och stärka vår position och då blir det en konflikt kring att vi får sälja för att fylla på.

- Sen pratar ingen om konkurrenterna just nu. De är ganska bra ibland i vissa perioder och säsonger. Med det sagt är vi inte nöjda med vår säsong hittills. Vi känner själva att vi måste göra det bättre utifrån den potentialen vi har. Jag tycker alltid supportrarna ska ha passion, ambitioner och drömmar.

Han är medveten om att de senaste årens topplaceringar höjt ribban för Elfsborg.

- Vi måste också hantera förväntningarna, och inte drabbas av panik. Vi behöver fortsätta bygga. Nu måste vi göra en bra avslutning på den här säsongen.