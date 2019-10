Thern bryter tystnaden efter frånvaron - talar ut om sin ångest: "Nu vill jag bara må bra igen"

IFK Norrköpings tongivande mittfältare Simon Thern, 27, kom senast till spel i början av september mot Hammarby i allsvenskan. Då blev han utbytt skadad och sedan dess har han inte kommit till spel i någon match.

Nu bryter Thern tystnaden och berättar, i en intervju med NT, om att han först blev sjuk, men att det inte bara handlade om influensa, utan att det även utvecklades till en ångest som han även nu håller på att kämpa sig igenom.

Thern prioriterar därmed i dagsläget inte fotbollen i första hand, snarare välmåendet. Han har ingen målbild framför sig om att komma tillbaka i spel före säsongens slut.

- Det tänker jag inte på. Nu vill jag bara att jag ska må bra igen och det får ta den tiden det tar. Om det är två, fyra eller sju veckor till, det får ju tiden utvisa, säger han till NT.

- Det är väl tre-fyra veckor sedan som jag började känna av ett vanligt sjukdomsvirus som jag hade fyra-fem dagar. Sen byggdes det vidare på att hela jag blev nedsatt och mådde dåligt. Det var inte ens så att jag kunde vara bland människor liksom, fortsätter han.

IFK Norrköpings idrottsskadeterapeut Dale Reese förtydligar för NT att det rör sig om "en allmän överbelatsning med hårt matchande plus ett virius som har gått in i kroppen". Därmed menar Reese att diagnosen fortsatt är en "virusinfektion" och att de inte har "gått in på några psykologiska aspekter. Därmed är en depression ännu inte konstaterad.

- Det räknas som överansträngning och någon form av ångest som har utlösts av det här viruset, säger Reese till NT.

Thern har däremot daglig kontakt med en psykolog, vilket hjälper honom framåt i vardagen.

- Absolut. Om man jämför mig tre veckor tillbaka kontra nu så hade jag ju inte kunnat sitta här i dag. I går tränade jag ju och det kändes bra. Fotbollen i sig känns bra och just när jag är igång har jag inga problem. Jag känner mig inte nedsatt eller att jag kan göra mindre när jag är aktiv och gör något. Det kommer mer när man är nere i varv och grubblar liksom, säger Thern till NT.

Thern berättar vidare i intervjun att det är viktigt för honom att berätta om sin ångest för att inte smyga med det, men även för att vara tydlig med att det finns hjälp att få i det här läget och för att visa att elitidrottare som kan drabbas av detta.

Thern berättar att han möjligen haft "lite väl mycket att göra" med ett liv som elitidrottare, men även med två företag vid sidan av fotbollen och en familj.

IFK Norrköping skriver så här om ämnet på sin hemsida:

"Simon Thern har under några veckor varit frånvarande från IFK Norrköpings verksamhet. Detta beror på att Simon inte har mått bra och inte kunnat prestera som fotbollsspelare och individ. IFK Norrköping och Simon upptäckte detta i ett tidigt skede och tog till åtgärder direkt. Just nu är Simon inne i en rehabiliteringsperiod och tränade under gårdagen (torsdag) med laget igen. Under kommande veckor kommer Simon fortsätta att få hjälp av IFK Norrköping för att komma tillbaka fullt till den vanliga verksamheten".

Mittfältaren är i år noterad för två mål och tre assist på 19 matcher i allsvenskan.