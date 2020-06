Thern efter succéstarten: "Jag är stolt över mig själv"

Under hösten blev Simon Thern sjukskriven och missade en rad matcher med IFK Norrköping. Sedan dess har mittfältaren öppnat upp om sin psykiska ohälsa i bland annat Lundhs podcast.

I upptakten av årets allsvenska säsong har Thern varit tongivande när IFK Norrköping inlett serien med tre raka segrar, senast i dag klara 3-0 hemma mot Djurgården.

Hur imponerad är du själv med tanke på den höst du hade? När vi pratade i januari trodde vi knappast att du skulle stå här och ha varit dominent i tre matcher?

- Det trodde jag inte själv heller. Den resa som jag gjort är det ingen annan än jag som gjort. Det har jag kämpat mig igenom på allra tuffaste sätt. Jag kan säga att de första veckorna när vi kom tillbaka från ledighet så skulle du sett mig. Då var det inte så mycket att hänga i granen, ska jag säga. När vi hade löpträning och annat var jag vrålsist och hade det jäkligt kämpigt med det fysiska och hela paketet. Jag höll inte igång på det sätt som krävdes, för jag hade fullt upp med mina egna problem. Att gå från det till att ha starten som vi har fått nu... Det känner jag mig stolt över.

Nu hoppas Thern att Norrköping kan gå hela vägen efter succéstarten.

- Jag tror självklart att vi ska vinna alla matcher. Då hoppas vi att det ska räcka hela vägen. Sedan är det många matcher kvar, men det är inte många av våra spelare som jag skulle byta mot spelare från andra lag i det lag som vi har i dag. Jag tror stenhårt på oss, säger han.

Norrköping är enda lag att stå på full poäng i inledningen av allsvenskan.

- Hade vi haft fyra poäng efter tre matcher och ett annat lag haft nio... Det är kämpigt att plocka in de här poängen. Nu har vi ändå haft ett förhållandevis tufft schema, Kalmar är inte dåliga och AIK och Djurgården är tippade att vinna eller i alla fall vara med och slåss. Vi har inte ens varit nämnda. Att vi är så pass mycket bättre än de lagen... Det ligger i vår skicklighet som lag och som fotbollsspelare, men också att vi har kört på så pass tufft under den här tiden och är så pass mycket starkare än våra motståndare just nu, säger Thern.