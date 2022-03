Thern klev av träning med skadekänning: "Känner igen den typen av smärta"

Simon Thern har varit skadeförföljd under i stort sett hela sin karriär. I fjol, under sin debutsäsong i IFK Göteborg, blev det bara tolv matcher från start. Främst på grund av en fotskada som inte ville ge med sig.

I dag tvingades 29-åringen bryta Blåvitts förmiddagsträning när det drog till i ena ljumsken.

- Det var bara en säkerhetsåtgärd. Det är ingen skada i sig, utan jag känner igen den typen av smärta. Det är inget konstigt, säger Thern till Fotbollskanalen.

Vad var det som hände?

- Man får lite känning och då är det bättre att kliva av. Vi hade ändå redan vunnit, skrattar Thern och syftar till smålagsspelet som hans lag drog det längsta strået i.

Har du haft liknande skador tidigare?

- Nej, det har inte varit så. Man kan inte riktigt säga att det är en skada, för det blir mer som en känning. Det är svårt att förklara, det blir inte som kramp heller, men man får en liten känning och sedan sitter det kvar. I morgon kanske jag inte känner det.

Någon fara för den allsvenska premiären, som IFK Göteborg sparkar i gång den 3 april, lär det alltså inte vara för Simon Thern.

I svenska cupen har Thern fått ett stort förtroende från både sin egen kropp och tränare Mikael Stahre - och har nu tre raka 90-minutersmatcher i benen.

- Jag hade corona inför första matchen mot Landskrona, så den spelade jag 20-25 minuter i. Då blev man lite nedsatt efter det. Även om jag inte hade några supersymptom, så sätter det ner en litegrann. Annars tränade jag på ganska bra under ledigheten, så jag kom in i en ganska bra fysisk form. Fotbollsdelen är ju en annan, men just det fysiska känner jag att jag har haft en fördel av, att jag körde hårt och inte hade så mycket vila under semestern.

Hur känns formen, fotbollsmässigt?

- Det har känts bra. Kroppen känns bättre och bättre och jag får mer fart under benen. Jag får bygga om den spelaren som man inte kunde vara förra året, men som man börjar få tillbaka. Det här med drivet och kraftfullheten som är i mitt steg och i mitt sätt att spela, som jag hoppas kunna få ut bättre i år, säger Thern och fortsätter:

- Det har ju känts som att det har kommit mer och mer. Mot Elfsborg senast kände jag också att det fanns perioder där jag kunde få ut det spelet som jag tidigare inte kunnat. Jag hoppas kunna bygga vidare på det och få en bra start på allsvenskan.

Revanschsugen inför en hel allsvensk säsong?

- Ja, verkligen! Fasen, det ska bli skitkul. Lite med mersmak också, efter matchen mot Elfsborg, där vi gjorde vår klart bästa insats mot ett lag som har varit topp-tre under de sista två åren, avslutar Thern.