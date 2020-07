Thern lyrisk över årets IFK - lyfter fram nye tränaren: "Han ska ha all kredd"

Måndagens 3-1-seger mot IFK Göteborg gör att IFK Norrköping har tagit fem segrar och ett kryss på de sex inledande matcherna i allsvenskan. Peking har redan ryckt ifrån övriga lag i serien.

- Vi gjorde en klart godkänd insats och vi fortsatte trumma vidare på det vi gjort bra tidigare. Jag har en tro på det här, och den är större än någonsin sedan jag kom hit. De kvitterade och då var vi inne i en period som inte var vår bästa, men i övrigt hade vi full kontroll på det. Det känns som att det är jobbigt att stå emot oss hela vägen in, säger Simon Thern.

Mittfältarens förklaring till succén? Han pekar på en rad olika saker.

- Jag tycker att vi har fått in bra spelare och de har fått tid att utvecklas, och vi har satt ett spel som vi alla tror på. Tidigare har vi spelat med fembackslinje, nu har vi ändrat lite och spelar på ett lite annorlunda sätt. Sen har vi fått in Kim Hellberg också som har fått ansvar för den offensiva delen. Han har gjort ett lysande arbete och ska ha all kredd för att vi spelar en fantastisk fotboll. Det är många av hans idéer som ligger till grund för att vi är så pass bra som vi är just nu. Det känns också som att vi fortfarande har grejer att bygga vidare på.

32-årige Hellberg har tidigare varit huvudtränare för samarbetsklubben Sylvia, och inför den här säsongen blev han en av Norrköpings assisterande tränare.

Thern är i övrigt inne på att det faktum att Norrköping kommit till överlägset flest avslut av alla lag i allsvenskan i år tyder på kvalitet.

- Då är det inte bara ett bolltrillande, utan då är det en slutprodukt som är jäkligt vass. Kan man komma till så många avslut… då gör vi så många mål som vi gör. I den här matchen känns det som att vi inte riktigt skapade supermycket chanser jämfört med de andra matcherna men vi gjorde ändå tre mål och det känns som en ”okej” utdelning.

Vidare gör han ingen hemlighet av att Norrköping utnyttjat "corona-uppehållet" väl.

- Det var mycket som inte var på plats när vi skulle startat serien egentligen. Sen tror jag att vi helt enkelt har tränat hårdare än de övriga lagen.

- Vi har tagit tjuren vid hornen och alla har ställt upp på det. Det tror jag är skillnaden som gör att vi klarar av att hålla oss i bra form.