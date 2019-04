Thern om avbrotten som hjälpte AIK: "De kan ju påstå att de är skadade - men det är de inte"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

De tippade topplagen IFK Norrköping och AIK spelade 0-0 på Östgötaporten under måndagen. Peking förde spelet i den första halvleken och skapade då ett tryck på gästerna, men i hemmalaget tycker man att AIK försökte få till långa avbrott i spelet för att lugna ner tempot i matchen.

IFK-managern Jens Gustafsson blev flera gånger ilsken på domaren Andreas Ekberg, som han ville se driva på AIK-spelarna när bollen var ur spel.

- Jag tycker ju inte om det (avbrotten i det läget), så är det. För vi vill ha fart i matchen så det var ju något jag reagerade på. Jag vill ju att det ska vara fart i matchen och försökte hjälpa till så att domaren skulle få fart på matchen. Men jag kan inte göra så mycket mer, säger Gustafsson.

IFK Norrköping-mittfältaren Simon Thern, som tidigare spelat i AIK, menar att de svartgula medvetet låg kvar extra länge i gräset när de fallit till marken i dueller.

- Det finns ju inget reglemente mot det utan alla kan ju påstå att de är skadade. Men det är de ju inte. De behövde få lite tid för att snacka ihop sig och få oss lite ur rytm. Det är ju inte så svårläst, men vad ska vi göra? Det finns ju inte så mycket att göra åt det. Det gäller bara att trumma på, även om det gick någon minut och att det gick långsamt, säger Thern.

Han fortsätter:

- All respekt till alla domare, jag gillar inte att snacka om dem. Det som hände i går (under Hammarbys match mot Kalmar när Vladimir Rodic jagade en assisterande domare efter ett bortdömt mål) är för mig helt obegripligt. Vi ska vara glada över att vi fortfarande har folk som vill hålla på med det yrket, med all den skit som de jämt får ta. Vi ska stå bakom domarna även om de ibland gör sämre matcher. Men det gör vi också, vi har vissa spelare som inte är så jävla bra alltid. Det är så det är, den är den mänskliga faktorn. Men lite rappare kan det gå, det tycker jag. Det var systematiskt.

- När det blir systematiskt och det är från början, och man känner att de vill få det att gå långsamt för att de är trötta och sådär, då tycker jag att man kanske borde kunna göra någonting.

Överlag säger sig Thern ha "mixade känslor" efter krysset på Östgötaporten.

- Jag tycker att vi i första halvlek var klart bättre och skapade bra chanser. Vi hade ett extremt stort spelövertag, men i andra halvlek jämnade det ut sig. De fick till ett mer etablerat spel. Vi hade kunnat stå här med 0-1 också, med tanke på Lars (Krogh Gersons) räddning på Obasis skott i slutet, men det hade väl kanske inte varit helt rättvist. En bra prestation, men tyvärr inga tre pinnar.