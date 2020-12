Thern om Peking-cirkusen och att lämna klubben: "En förening i total splittring"

Sent i går, lördag, gav IFK Norrköping besked om att managern Jens Gustafsson lämnar IFK Norrköping. Och Gustafsson är inte den enda personen som lämnar Peking, den senaste tiden har avhoppen avlöst varandra.

Marknadschefen Robin Bornehav, SLO:n Fredrik Nilsson, klubbdirektören Jens Magnusson, fysioterapeuten Marcus Linnér och trotjänaren Stefan Hellberg har alla lämnat klubben senaste tiden. Sedan tidigare har även idrottsskadeterapeuten Dale Reese och ledaren Stefan Thordarson lämnat.

Mittfältaren Simon Thern, som sitter på ett utgående avtal, lär med största sannolikhet lämna klubben som han anslöt till för snart tre år sedan.

- Klart och klart, det ska man väl inte säga till hundra procent, men med tanke på hur situationen är nu så vore det dumt att säga att man är sugen på att komma in i en förening som är i total splittring. Det känns som att de har lite att få ordning på innan de behöver titta på nästa steg som är spelare. De har lite att stå i, det är ganska många av oss som har utgående avtal, säger Thern.

- Först och främst: vem ska man ha kommunikation med om en förlängning? Jens har hoppat av, vi är snart i januari och jag tror att träningen börjar den 11 januari. Det är mindre än en månad bort. Om man inte nu har något klart om framtiden så kommer ju spelare att försvinna. Jag tror att man måste få klart något ganska snabbt om man överhuvudtaget ska känna att man har en full trupp. Just nu finns det ingen som styr som ska plocka in spelare.

Thern fortsätter:

- Men det ska oerhört mycket till om jag skulle tänka mig att stanna kvar i Norrköping med tanke på situationen just. Framför allt nu när Jens har lämnat, då är jag inställd på att det inte kommer bli någon fortsättning. De har mycket att reparera, jag vet inte hur många det är som sagt upp sig, men det är ingen slump att de sagt upp sig. Det finns en del att reparera, det som har byggts upp under en längre tid har fått sig en riktig törn nu.

Beskedet om att Gustafsson lämnar fick han under söndagsmorgonen. Inte av Peking, utan av sin far, Jonas Thern.

Mittfältaren berättar även att spelarna i Peking inte fått någon information kring styrelsen gällande kaoset som utspelar sig.

- Nej, vi har inte fått någon information. Ingenting, inte jag i alla fall. Sedan vet jag inte om de kommunicerar med andra som är med i spelarråd, men då borde de ha kommunicerat till oss, men det är inget jag har hört.

I samband med Stefan Hellbergs svidande kritik, riktat mot Pekings ordförande Peter Hunt, tog Thern ton på Twitter:

"Var inte så längesen man riktade kritik och blev idiotförklarad. Det kan jag köpa. Men när en av de mest ödmjuka människor jag stött på i livet, Stefan Hellberg, riktar denna kritik då ber jag er som brinner för Peking. Lyssna. Stefan är IFK".

- Jag har kommit Stefan nära och man kan säga att Stefan hade inte riktat någon form av kritik om han inte känner att den är mer än 300 procent befogad. Han är en väldigt försynt, lugn och klok man. Om det gått så långt att han kände att han var tvungen att göra något, då har det gått väldigt långt, det är det jag kan säga kring det. Stefan skulle aldrig vilja skada IFK Norrköping, Stefan är IFK. Det finns nog ingen som är mer involverad, och en större supporter, än Stefan Hellberg i IFK-kretsar. Nu kanske han skulle klivit av oavsett, men känslan var att han ville fortsätta, då är det ytterst tråkigt att det blev så här.

Tidigare i veckan uttalade sig även Pekings Henrik Castegren om situationen som råder i klubben.

- Det är jättesvårt för mig att säga vad det är, men jag kan summera det som att det är jättetråkigt att människor, som är betydande för den här föreningen och kämpar för det här varje dag, väljer att säga upp sig. Det är jättetråkigt, sa Castegren till Fotbollskanalen i fredags.

Thern menar dock på att spelarna i Peking vetat – och vet – om vad som pågått i föreningen.

- Att vi sitter i omklädningsrummet med huvudet i sanden är en lögn. Dock tycker jag att vi som spelartrupp varit för fega för att driva frågan vidare, majoriteten var rädda för negativ publicitet när det var uppe på tal. Självklart ska vi fokusera på att spela fotboll men för mig handlar det även om civilkurage, att våga stå upp för vad som är rätt och fel. Våra röster hade varit starkast. Så att komma nu efter och prata tycker jag mer handlar om att man ska framhäva sig själv. Jag tycker att det hade varit bättre att man hade drivit på frågan innan allt eskalerade totalt, för nu är det lite för sent när många av våra vänner sagt upp sig och mår dåligt. Sedan stämmer det att vi inte vet exakt vad som hänt, men att vi inte ska ha vetat om att folk mått dåligt stämmer inte, säger Thern.

Hur ser du på Peter Hunt? Peking-fansen vill ha bort honom.

- En styrelseordförande är inte en president i Sverige. En styrelseordförande ska ansvara för styrelsens arbete och det är inte att vara en president. Hade vi haft presidenter och liknande i Sverige hade det inte varit några konstigheter med sättet som Peter styr på. Kliver du in och pumpar in massa pengar som många gör, PSG och City till exempel, då har du mycket att säga till om, men i föreningsägda klubbar, som vi har i Sverige, är det inte så det fungerar. Och det är väl det som har hänt här, Peter har styrt väldigt mycket och har sitt speciella sätt att göra det på, det finns både gott och ont med det ledarskapet.

- Som det har varit nu, jag kan inte uttala mig exakt kring de som hoppat av och deras känslor, men jag tycker att man får komma till kritan och vara konkret gällande vad som hänt, det tycker jag att Stefan Hellberg varit. Han var tydlig och visade civilkurage.

Thern fortsätter:

- Jag vet inte vad man är rädd för, det är väl lite typiskt svenskt, att man lämnar det bakom sig bara. I andra länder hade det kanske varit mer taggarna utåt och man hade vågat rikta mer kritik, konkret kritik, mot den som ska ha kritiken, vilket är Peter i det här fallet.

För snart ett år sedan blev Mikael ”Gädda” Hansson, players manager, varslad efter 27 år i IFK Norrköping, ett ämne Thern väljer att lyfta upp för att belysa hur han ser på Hunts styrande.

- Med ”Gädda” och det där, han gjorde allt det vi ville, vi var i ett jättebehov av ”Gädda”, han var en jättestöttning för alla oss och drev våra frågor och sådär – och sedan hux flux var han bara borta av ekonomiska skäl, vilket jag inte köper. Det är lite sådana saker. ”Gädda” var lite obekväm på det sättet som han är och då är det lättare att stöta bort dem som är lite obekväma, då slipper man de problemen.

Även om Thern själv med största sannolikhet nu lämnar sörjer han att managern Jens Gustafsson också lämnar.

- Jag tycker så här: Jens har till stor del varit grunden till det som man lyckats bygga upp nu. Han har aldrig haft någon rädsla med att slänga in de här unga killarna som har lett till försäljningar, det krävs väldigt mycket för att många tränare ska låta spelare under 20 få chansen, vi har spelare mellan 17-19 som varit ordinarie i princip hela tiden. Jens slänger bara in dem och det värdet har varit extremt stort. Det är skillnad om du är 17, 18 eller 19, 20 och få spela i ett allsvenskt lag. Det är det som jag tror till stor del gjort att IFK Norrköping har lyckats. Sedan har han varit duktig med de värvningar som han plockat in och sålt vidare. Jens har fått alldeles för mycket skit, han har betytt väldigt mycket för IFK Norrköping och för den grunden som är lagd nu.

Thern, som nu befinner sig i Småland för att fira jul, blickar dock tillbaka på tre fina år i Peking, där han berättar att han trivts jättebra. Vad som väntar härnäst är dock oklart, klart är i alla fall att det förekommit uppgifter om att mittfältaren för samtal med Djurgården, men Thern meddelar att det i nuläget inte finns några konkreta diskussioner med Dif gällande ett avtal.

- Just nu händer det ganska mycket i mitt liv, jag känner ingen stress över att ta ett beslut just nu. Vi får se lite. Jag har en familj med två barn nu, hela paketet måste kännas bra och jag får ha en dialog med familjen för att se vad det bästa för vår framtid är.