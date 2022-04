Thern rådfrågade sin son om nye tränaren: "En av de bästa som han någonsin har varit i närheten av"

Jonas Thern var i fjol med och ledde upp IFK Värnamo till allsvenskan. I år fortsätter VM-bronshjälten som assisterande tränare till nye chefstränaren Kim Hellberg i Smålandslaget.

Nu berättar Thern att sonen Simon, som har en bakgrund i Peking, var med på ett hörn när Värnamo lockade över Hellberg från IFK Norrköping inför årets säsong.

- För det första så visste jag inte så mycket om honom. Men när min son Simon (Thern) spelade i IFK Norrköping och vi hade åkt ur superettan, så tittade jag på väldigt mycket fotboll på tv, som jag brukar göra. Och jag tyckte ju att Norrköping spelade en jäkla bra anfallsfotboll. Sen när jag pratade med min son frågade jag: "Hur jobbar ni med det? Ni känns jäkligt farliga när ni kommer till boxen". Då sa Simon att Jens (Gustafsson) tar väldigt mycket hjälp av Kim som jobbar väldigt mycket med löpvägar och att alla spelare får nöta väldigt mycket och vet nästan alltid vad som ska hända och vet nästan alltid vilken passning som ska komma. Då bad jag honom att be Kim skicka ner lite grejer för att jag ville förändra så att vi i IFK blev bättre på de sakerna, säger han i podcasten "Lundh".

Thern fortsätter:

- Det såddes ett frö när jag såg Tyskland under VM i Ryssland som slog väldigt många låga och hårda bollar in i boxen. Frågar du alla mittbackar tar de hellre att de får en hög boll in där de kan gå på nick. För det är nästan ingen som gör mål direkt på en lyra, för då måste du vara väldigt nära mål och då kan målvakten komma ut. Då skickade Simon lite klipp från Kims offensiva övningar från Norrköping, så egentligen redan det året som vi vann division 1 var det lite Kim Hellberg-inspirerat utan att jag tänkte på det. Sen när Robin hade bestämt sig så fick man ju fundera på vem vi skulle hitta härnäst som kunde bygga vidare på det som vi har jobbat med, så att det inte blir för mycket kontraster.

Thern tycker att Värnamo har hittat helt rätt med Hellberg och beskriver sin roll i klubben så här:

- Min roll är väl att vara assisterande, vilket jag kan tycka är ganska skönt, för när du är huvudtränare har du ansvar och grunden i allting som vi bygger upp ska man ju stå för och planera. Sen kan man ju i och för sig delegera saker på träningar men nu var ju ett av kraven från Kim, för att komma hit, att han verkligen ville jobba som huvudtränare. Och jag har ingen prestige i det. Jag sa: "Vill du att jag ska vara med i och runt laget är jag det, annars hittar jag någon annan arbetsuppgift". Jag har inga planer på att förkovra mig, jag är bosatt där jag är nu och som det är nu har jag inga planer på att göra något annat om man tittar på det kortsiktigt. Så länge klubben vill att jag ska vara med och bidra så är jag ju det. Just nu är det som assisterande i A-laget till Kim.

Hur är det? Att det ändå kommer in en ung kille som ska bestämma om du ska vara med i A-laget eller inte.

ANNONS - Som jag sa så har jag faktiskt inte haft några problem med det. Sen har jag väl en känsla av att många känner en trygghet i det sportsliga och i mitt engagemang eftersom jag varit i klubben länge. Med all den tid som jag har lagt ner i föreningen för att verkligen försöka göra det så bra som möjligt för föreningen. Och det tror jag att de som kommer in som nya och även Robin, även om vi inte pratat om det så mycket, ändå kände att man kan luta sig mot den erfarenheten som jag har med föreningen och spelare som jag oftast har haft ganska mycket. Många av spelarna har jag haft som juniortränare. För mig är det viktigt att inte ha prestige.

Hur tror du att det är för Kim Hellberg att komma hit? Du är på många sätt ändå en ikon och någon man förknippar med de här framgångsperioderna. Att då kliva in och bestämma över dig.

ANNONS - Jag har förklarat för honom hur det ligger till och att jag kommer att ha mina åsikter. Det har jag alltid och det är tokiga idéer som de ibland kan skratta åt och ibland kan de tänka: "Det där var inte så dumt". Men i slutändan har jag ingen prestige i det, jag har ändå varit med och pushat för att Kim ska komma hit, givetvis genom min son som har ett bra kontaktnät och rekommenderade verkligen honom. Jag ringde och frågade: "Vad tror du om Kim?" Då sa Simon att det är en av de bästa tränarna som han någonsin har varit i närheten av. Då är det inte så svårt. Med en likasinnad fotboll i grunden tror jag inte att han känner några bekymmer. Gjorde han inte det när han kom tror jag att han nu känner att han har all uppbackning som han kan få. Inte bara från mig utan även från föreningen i övrigt.

