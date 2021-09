Therns ilska i halvtid: "Då spelar det fan ingen roll vad man gör"

IFK Göteborg släppte in två mål på 13 minuter mot AIK på Friends Arena. Därmed fick Blåvitt en mardrömsstart och en rejäl uppförsbacke från start. Simon Thern reducerade sedan till 1-2, medan Erick Otieno utökade till 3-1 för AIK i halvtid.

Simon Thern är därmed nu rejält besviken över bortalagets inledning av matchen.

- Man kan inte komma till Friends och tro att det löser sig av sig själv och att man inte kan vara aktiv, spela fotboll och passa bollen till varandra. Första 10-15 är det för mycket harar, man blir rädd och det blir lite tryck. Jag är jävligt besviken på den inledningen. Det är därför vi låg under med 2-0. Sedan arbetade vi oss in, fick in en reducering och fick lite grepp om dem. Sedan släppte vi in ett skitmål, säger Thern till Discovery+ och fortsätter:

- Vi hade lite momentum, där vi fick lite grepp om dem, men jag är oerhört besviken över första 10-15 minuterna. Vi måste passa bollen till varandra. Man kan tala om intensitet och kämpa hur mycket som helst, men om man inte passar till en blåvit, visar sig, är aktiv och vill spela fotboll. Då spelar det fan ingen roll vad man gör.