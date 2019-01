Therns ironiska passning: "Tror Elfsborg behöver sätta in Colting!"

När Elfsborg var på träningsläger i Florida, USA, tidigare i år publicerade man på sociala medier en bild över hur träningsschemat såg ut de kommande dagarna. Jonas Colting, meriterad triathlet, reagerade. I hans tycke var det alldeles för få pass.

”Här tränar IF Elfsborg sådär 90 min då och då. Där gissningsvis delar av tiden också går åt till att dela ut gula västar och koner och häckar och kolla Instagrampose i motljus. Det blir inte jättemycket tid över till att träna. Att träna på riktigt. Det förundrar mig att man som arbetsgivare till spelare som många gånger tjänar över 100k i månaden, kräver SÅ LITE!”, skrev Colting bland annat, i ett Instagram-inlägg.

Han fick svar på tal av mittfältaren Stefan Ishizaki.

”Det är inte första gången vi hört honom ha åsikter om hur en fotbollsspelare bör träna, eller för den delen hur en lagspelare bör träna. Detta är något som väckt debatt i vår fina hemstad. Intressant såklart. Men när jag skriver in i mitt sökfält..Jonas Colting - professionell fotbollsspelare - lagsport..vet ni vad, då gapar meritlistan förvånansvärt tom”, skrev mittfältaren på Facebook.

På torsdagen, under mötet mellan IFK Norrköping och Elfsborg kom Simon Thern med ett nytt, ironiskt inlägg, i debatten. Thern som blev pappa under onsdagen och därför inte fanns med i Pekings trupp, skrev på Twitter under den första halvleken då Jordan Larsson precis gjort 2-0:

”Jag tror Elfsborg behöver sätta in Colting!”

Thern har tidigare kritiserat Colting för hans synpunkter om Elfsborgs träningsschema.

”Fotbollen är unik då de flesta tror sig att dem begriper. Lite som jag ska sitta i vinterstudion o tala om tekniken de ska använda sig av trots att jag aldrig stått på ett par skidor”, skrev han för ungefär en vecka sedan.