Thill lånades ut till AIK - fick starta direkt: "Det var svårt"

- Det är alltid så när man kommer in i ett nytt lag och snabbt ska hitta relationer till sina lagkamrater. Samtidigt kände vi oss tvungna att kasta in honom i hetluften direkt, han får inte spela i Conference League-kvalet. I rotationsväg så kände vi att vi måste ta in honom, det är en ny match på torsdag redan. Så gick resonemanget och han kommer säkert växa in i det, säger Grzelak.

