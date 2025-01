Thomas Santos nära full comeback - efter långa frånvaron: "Känns fantastiskt"

Thomas Santos värvades till IFK Göteborg från danska AC Horsens sommaren 2023, och imponerade under hösten när han stod för totalt åtta poäng.

Yttermittfältaren inledde även fjolåret bra - innan en sur skada satte stopp under hösten.

Totalt blev det inte mer än 19 starter 2024, med endast 28 minuters spel under de sista tio avgörande omgångarna.

Den 19 oktober öppnade Santos upp om sin besvärliga skada i en intervju med Fotbollskanalen, där han berättade om sitt svårbehandlade problem med symfysen (som förenklat sitter på framsidan av höften i trakten runt bäckenet).

- Problemet är att det är svårt att behandla. Det handlar om att ge det tid och att öva på sin rörlighet, sa Santos då.

Annons

Under IFK Göteborgs nu pågående träningsläger i Portugal har Santos slutligen börjat trappa upp sin träning igen, där han har deltagit i ett par pass med laget.

- Jag känner mig okej nu. Det är en skön känsla att vara med på planen igen. Det var längesen nu, säger han till Fotbollskanalen.

Thomas Santos var aktuell för att spela mot rosenborg under torsdagen, men valde sent att avstå. Under fredagens pass fokuserade han mest på fysträning vid sidan av planen.

- Jag har precis börjat tränat med laget igen, jag har bara kört tre pass. Jag skulle kanske ha varit med på matchen i går men beslutade att inte vara det. Jag har en bra känsla, säger han och förklarar att det var en försiktighetsåtgärd att inte spela.

- För mig är det viktigt att vi inte skyndar på det för snabbt. Det känns bra, men jag vill bygga vidare på det.

Annons

Tror du att du kan spela mot Brentford B på onsdag?

- Det är svårt att svara på just nu.

Santos berättar vidare att han kände sig redo för att träna fullt med laget så sent som för för ett gäng dagar sedan.

- Det var först i slutet av ledigheten som min inflammation försvann helt. Sen handlar det om att bygga upp alla muskler efter att ha varit borta så länge.

Han avslutar med att berätta vad det betyder för honom att närma sig spel igen.

- Det betyder mycket. Det känns fantastiskt. När jag först fick den här skadan förväntade jag mig inte att jag skulle vara borta så här länge, så det är skönt att åtminstone närma mig spel. Sen får vi se exakt hur lång tid det tar.