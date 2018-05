Tidigare Bajen-tränaren: "De kan mycket väl ta SM-guld i år"

Nanne Bergstrand tränade Hammarby under tre säsonger och förde upp laget från superettan till allsvenskan. På söndag möter han sin gamla klubb när Kalmar möter Hammarby hemma på Guldfågeln Arena. Men att möta sin gamla klubb känns inget speciellt.

- Nej, det känns faktiskt inget speciellt. Sådant där går över mig ganska snabbt. Sedan är det bara fyra spelare kvar i truppen sedan jag var där, säger Nanne Bergstrand till Barometern.

Hammarby är just nu serieledare och Bergstrand är imponerad av sitt förra lag.

- Hammarby har verkligen chansen att bli ett av de drivande lagen i svensk fotboll framöver med de publiksiffror man har. När jag kom dit så fanns det två miljoner kronor i kassan och vi tittade bara på Bosmanspelare. Nu kan Hammarby ut och köpa spelare man vill ha. De kan mycket väl ta SM-guld i år, säger han till tidningen.

Bergstrand, som numera tränar Kalmar, menar att lagets offensiva försvarsspel har varit en nyckelfaktor.

- De har en trupp med många poängspelare. De har lyckats väldigt bra med sitt offensiva försvarsspel och man ska inte glömma att det är ett hårt jobbande lag. Men samtidigt släpper de in en del mål.

Mötet mellan Kalmar och Hammarby spelas på söndag med avspark klockan 15:00 och matchen sänds på C More Fotboll och streamas via cmore.se.