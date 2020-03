Tidigare Blåvitt-bas åtalad för skattebrott på nytt

Mats Persson dömdes till fängelse för skattebrott under sin tid som klubbdirektör för IFK Göteborg i mitten av 2000-talet. Nu är Persson åtalad för skattebrott på nytt, rapporterar Göteborgs-Posten . Själv hävdar han sin oskuld.

Det var i mitten på 2000-talet som Mats Persson var en av de centrala personerna i "Blåvitt-härvan", då han i hovrätten dömdes till ett år och sex månaders fängelse för grovt skattebrott, medhjälp till samma brott, grov förskingring, trolöshet mot huvudman, bokföringsbrott, försvårande av skattekontroll samt osant intygande från tiden då han var klubbdirektör för IFK Göteborg.

Nu är Persson på nytt åtalad under brottsrubriceringen ”skattebrott alternativt vårdslös skatteuppgift och bokföringsbrott”, rapporterar Göteborgs-Posten, vilket ska handla om Perssons jobb i ett redovisningsföretag, där han mellan november 2016 och december 2017 ”uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt bolagets bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen genom att underlåta att löpande bokföra uppkomna affärshändelser”, enligt åtalet. Företaget Persson hade bokföringsansvar för har inte betalat moms eller arbetsgivaravgifter till ett totalt värde av 1 007 381 kronor.

- Det stämmer i och för sig, men jag har gjort det i efterhand. Jag har varit försenad, säger Mats Persson till GP.

Han berättar för tidningen att han kommer att bestrida avtalet, och att hans avsikt inte var att fuska.

- Jag bestrider åtalet, det gör jag. Mitt försvar är att jag på grund av tidspress inte hann lämna in grejerna i tid. Därefter har jag lämnat in det och jag har betalt in allting som bolaget var skyldigt.

Enligt GP yrkar åklagaren på att Persson ska beläggas med näringsförbud.

Efter att ha suttit av sitt tidigare fängelsestraff jobbade Persson som sportchef i Gais under en tid, och han är i dag kassör i Västra Frölunda, hemmahörandes i division 2.