Tidigare ÖFK-spelarens bror uppges bli assisterande i klubben

Östersunds FK uppges ha gjort klart med ny assisterande tränare. Enligt Allehanda får Pero Kapcevic rollen, bror till den tidigare ÖFK-spelaren Dragan Kapcevic. - Vi pratar med ett antal tränare, men just nu kan vi inte kommentera mer, säger klubbens pressansvarige Niclas Lidström till Fotbollskanalen.

Inför allsvenskans sista omgång i fjol meddelade Östersunds FK:s assisterande tränare Joe Sargison att han lämnar klubben efter säsongen 2019 för att återvända till sitt jobb på det engelska fotbollsförbundet, som han varit tjänstledig från.

Och nu verkar ÖFK har gjort klart med vem som blir ny assisterande kommande säsong. Enligt Allehanda blir det Pero Kapcevic, bror till tidigare ÖFK-spelaren Dragan Kapcevic, som får tjänsten.

Pero Kapcevic skrev på ett nytt kontrakt som huvudtränare för Friska Viljor, division 2, efter förra säsongen – men väljer nu alltså enligt Allehanda att kliva in som assisterande i Östersunds FK.

- De (ÖFK) har varit intresserade av honom i två års tid och har ryckt i honom vid flera tillfällen under resans gång. Det har varit konkreta förslag flera gånger, säger Friska Viljors ordförande Andreas Fahlgren till tidningen.

ÖFK:s pressansvarige, Niclas Lidström, till Fotbollskanalen om uppgifterna:

- Just nu kan vi inte kommentera det. Precis som Ian (Burchnall, tränare) har sagt så pratar vi med ett antal tränare just nu för den assisterande rollen. Men det finns inget hundraprocentigt just nu.

Pero Kapcevic är ett av de namnen?

- Vi pratar med ett antal, men just nu kan vi inte kommentera det mer.