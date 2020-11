Tihi om tiden som bortvald och debutåret i AIK:s A-lag: "Vet inte hur jag ska summera det"

När AIK föll mot Örebro med 2-0 under söndagen satt Robin Tihi på Gnagets bänk. Efter att ha varit utanför truppen i tio raka allsvenska matcher fick han en plats bland de 18 uttagna. Någon speltid blev det inte, men det var ett fall framåt för den 18-årige mittbacken som slog igenom tidigare i år.

Under försäsongen i vintras fick Tihi chansen att göra en träning med AIK:s A-lag. Därefter klev han rakt in i en träningsmatch, imponerade på dåvarande tränaren Rikard Norling och slog sig sedan in i startelvan på allvar. Under vårens cupspel och inledningen av allsvenskan fick talangen ett genombrott och ett tag gick han till och med före klubbikonen Per Karlsson som central mittback i Norlings 3-4-3-system.

Men den första halvan av säsongen var också tuff för AIK som lag och i slutet av juli sparkades Norling. In kom Bartosz Grzelak, som endast gett Tihi två starter i allsvenskan.

Mot Örebro var han alltså åtminstone aktuell för spel igen.

- Det är roligt att i alla fall ta några steg närmare startelvan. Det känns kul, från att ha varit lite utanför. Det är en naturlig period som jag gått igenom nu, det kommer hända vem som helst, att man inte får spela lika mycket. Då handlar det om att göra jobbet utanför planen och göra sig redo till när man får chansen igen, säger Tihi.

ANNONS

Jag förstår ju att du inte vill vara utanför truppen, men var du på något vis beredd på att det skulle gå lite upp och ner för dig när du slagit igenom i år så som du gjort?

- Det är klart att jag förstår att alla fotbollsspelares karriärer inte bara går rakt upp. Det blir både berg och dalar.

Tihi berättar att han har haft en dialog med Grzelak under tiden vid sidan.

- Vi har bara snackat om saker jag behöver förbättra, och steg jag behöver ta för att komma närmare startelvan. Han har sagt att jag ska fortsätta jobba på, som man ska göra.

- Det är bara att jobba på. Jag ska bättra mig vad gäller mina svagheter, och bygga på styrkorna som jag har.

Han förklarar att det alltid går att få hjälp i AIK, från ledarstab och lagkamrater. Och Tihi är inte sen med att fråga om råd.

- Jag är nyfiken på att lära mig.

Hur ser du på dina prestationer när du väl spelade?

- Det var upp och ner. Men det var ett annat spelsystem, som byggde på andra saker än vad nuvarande gör. Jag tänker inte så mycket på de prestationerna, utan jag försöker blicka framåt.

- Säsongen är snart slut, så jag ska göra en bra försäsong efter det och sen får jag se vad som händer.

ANNONS

Under Grzelaks ledning spelar AIK med en fyrbackslinje. Hur Tihi passar in? Det är han inte helt säker på än, innan han fått matchtid i systemet.

- Jag får se hur jag passar in när det väl gäller. I träning känns det bra. Där rullar det på. Jag gillar det.

Han berättar att han inför säsongen inte hade förväntat sig att få vara med om så mycket som han fått. Han hade snarare hopp om att få träna med A-laget och till slut bli en del av truppen på riktigt.

Hur summerar du ditt år?

- Det har hänt mycket. Jag vet inte hur jag ska summera det riktigt. Det har varit roligt för min egen del i alla fall, att få komma in i den här miljön. Sen har resultaten gått som de gått, men jag är glad över att ha fått vara med.

I somras fick Tihi för övrigt fatta ett tufft beslut. Han valde då vilket land, av Finland, Sverige och Marocko, som han skulle representera på ungdomsnivå. Han landade i att tacka ja till en kallelse från Finlands U21-landslag.

- Det har varit väldigt bra. Nyttigt. Det har känts bra. En ny miljö.

För Finland har Tihi fått spela en del högerback.

- Men det har varit mer som en ytterback som liknar en mittback. Det har gått helt okej.

ANNONS

Hur var valet?

- Svårt. Speciellt när jag hade tre olika nationer att välja mellan. Men det mesta föll väl ner på speltid. Sen kändes bra.

SvFF ville att Tihi skulle välja spel för Sverige.

- Det fanns lite kontakter i alla fall, sen till vilket (landslag) var inte lika specificerat.

Mittbacken stänger dock inte dörren för spel i det svenska A-landslaget framöver, om han blir aktuell för landslagsspel på högsta nivå.

- Det (beslutet) ligger i framtiden. Vad som helst kan hända.