Tillbaka i Sverige - här tränar Mrabti med Djurgården

Det var tidigare i juni som Birmingham Mail uppgav att den förre Djurgårdssmittfältaren Kerim Mrabti, 26, kommer att lämna den engelska klubben Birmingham City när säsongen är över. I mittfältarens avtal fanns det en option för att eventuell förlänga avtalet med ytterligare ett år men den optionen ser inte ut att utnyttjas.

Uppgifter har pekat på att turkiska Trabzonspor ska ha erbjudit Mrabti ett kontrakt samtidigt som klubbar som Hamburg och Braga också ska ha visat intresse.

Men nu är 26-åringen tillbaka i Stockholm och under söndagen berättade Djurgårdens IF, via klubbens Twitter, att Mrabti nu tränar med den regerande mästaren.

Fotbollskanalen frågade tidigare klubbens sportchef Bosse Andersson om det finns en chans att Mrabti gör comeback i Stockholmsklubben.

- Vi har inte fört en dialog om någon comeback. Däremot har vi haft dialog om hur han mår och hur det har varit, men det har inte varit något snack om att komma tillbaka till Djurgården. Jag tror Kerim kommer att vara utomlands ett tag till, san då och fortsatte:

- Kerim… för mig, för tränarna, för spelargruppen och för våra supportrar… vi vet alla om att det är en väldigt skicklig spelare. Jag tror att alla skulle vilja se honom avsluta i Djurgården men tyvärr tror jag inte det blir till 2020, men däremot skulle jag gärna se Kerim i Djurgården medan jag själv fortfarande är verksam.

Se nedan i tweeten när Kerim Mrabti tränar med Djurgården.