Toivonen utsedd till "Månadens spelare" i allsvenskan

Allsvenskan:

Juni: Sead Haksabanovic, IFK Norrköping

Juli: Isaac Kiese Thelin, Malmö FF

Augusti: Stefano Vecchia, IK Sirius

September: Christoffer Nyman, IFK Norrköping

Oktober: Ola Toivonen, Malmö FF

Superettan:

Juni: Pontus Engblom, GIF Sundsvall

Juli: Johan Bertilsson, Degerfors IF

Augusti: Malkolm Nilsson Säfqvist, Halmstads BK

September: Johan Bertilsson, Degerfors IF

Oktober: Victor Edvardsen, Degerfors IF