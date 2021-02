Tomasson hyllar ungdomarna efter MFF:s seger: "Vill se P19-laget spela i superettan"

Malmö FF fick kämpa i första halvlek mot superettanlaget Falkenberg. Men Anel Ahmedhodzics tidiga 1-0-mål stod sig till halvtidspausen, och MFF kunde ganska snabbt göra mål nummer två och tre i andra halvlek.

Jon Dahl Tomasson ställde upp med tre nyuppflyttade spelare i startelvan, och har under försäsongen varit frikostig med speltiden till ynglingarna. 18-årige Mubaarak Nuh gjorde sitt första A-lagsmål i MFF när han sköt in 2-0 från distans. Jämngamle Sebastian Nanasi, i fjol utlånad till Varbergs Bois, fick också debutmåla när han fastställde slutresultatet till 4-2 sent i matchen.

- Härligt att se de unga visa upp sig idag. Det tycker jag var rätt. Jag var lite spänd på hur vi skulle göra det, det är en stor skillnad på att spela P19- och seniorfotboll. Jag tycker att det var en riktigt bra träningsmatch att få för dem killarna. Jag har hela tiden sagt att jag gärna ser vårt P19-lag i superettan. Det tror jag vore riktigt bra för utvecklingen av klubben generellt, säger Dahl Tomasson.

Den danske tränaren har verkat många år i nederländsk fotboll där storklubbarnas kadettlag får spela i andradivisionen. Han vill dock inte lyfta fram någon specifik insats hos talangerna idag.

- De gör väldigt mycket bra saker – och väldigt många fel. Det är bra, för man blir bättre av att göra fel och lära sig saker. Jag vill inte säga att någon är bättre än en annan. Man kan säga att Sebastian kom in och var jätteavgörande, gjorde assist och mål.

Mot Falkenberg fick Marcus Antonsson för första gången chansen att spela som ensam anfallare. 29-åringen länmnade planen mållös – Anders Christiansen gjorde MFF:s tredje mål – men Jon Dahl Tomasson kunde dra fördel av Antonssons djupledshot.

- Han hade några bra löpningar tycker jag. Han jobbar hårt och det var synd att han inte fick den fantastiska bollen från “AC” till sist och inte kunde lägga in den. Han fick lov att prova idag. Ni kan också se att jag blandat korten längs vägen, också i förhållande till vem som spelat tillsammans med mittbackarna. Relationen mellan dem på planen är det är inget att bekymra sig om, säger Dahl Tomasson.

På söndag inleder MFF tävlingssäsongen med svenska cupen-mötet mot Västerås SK. Förutom Antonsson har Amin Sarr och Adi Nalic spelat på anfallspositionen, men Jon Dahl Tomasson vill inte avslöja om han bestämt sig angående centerrollen på söndag.