Tomasson pekar ut svaghet hos AIK - då slår Grzelak tillbaka: ”Har varit vår styrka”

På torsdag möts AIK och Malmö FF på Friends Arena, och nu pekar Jon Dahl Tomasson ut saker som han anser att AIK är svaga på.

ANNONS

- Vi vet var de har problem. Vi vet att de har varit sårbara i inläggsspelet. Det har funnits plats mellan deras lagdelar och på sidorna, säger han.

När Bartosz Grzelak får höra vad Tomasson sagt så har han svårt att förstå hur MFF-tränaren kan tycka så.

- Vi släppte in två mål på inlägg senast. Det är väl den matchen han tittat på. Jag tycker det varit vår styrka, att vi varit skickliga i det spelet. Men nu gick det inte lika bra senast. Vi kan göra det bättre. Det är så jag ser på det, säger Grzelak.

Matchen senast som AIK-tränaren menar är 0-2-förlusten mot IFK Norrköping. Då gjorde ”Peking” båda sina mål efter inlägg.

Först skickade Ari Freyr Skulasson in ett inlägg från vänster som Samuel Adegbenro nickade in i mål. Och sedan var det Sead Haksabanovics tur att smeka in ett inlägg på Adegbenros panna.

ANNONS

AIK har besegrat Hammarby, Degerfors och Elfsborg, och förlorat mot IFK Göteborg och IFK Norrköping.

- Det känns som att AIK blandar och ger, men att deras högstanivå är hög. AIK kommer nog att att hänga med i toppen hela året. Så det blir en tuff bortamatch, säger MFF-mittbacken Franz Brorsson.

När det kommer till MFF så tycker Jon Dahl Tomasson att deras säsongsstart har varit ”okej” med tio poäng på fem matcher.

- Vi gjorde tre bra matcher i början. Efter fem matcher har vi tio poäng, vi borde haft tolv poäng. Det var dåligt mot Djurgården och sean fick vi kämpa för att vinna mot Varberg, säger han och fortsätter:

- Vi vill ha den perfekta matchen. Det vill vi alltid ha och det är det vi strävar efter.

Med sina tio poäng är Malmö FF trea i allsvenskan. AIK har också tre segrar, men två förluster, och står på nio poäng.