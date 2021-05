Tomasson rasar mot Larsson: "Försöker ni skada honom?"

Det var i den andra halvleken mot AIK som Malmö FF:s lagkapten Anders Christiansen tvingades till behandling i flera minuter efter en sen tackling av Sebastian Larsson. "Seb" träffade dansken med dobbarna och sparken var högt upp i luften.

Larsson fick gult kort.

- Tuff duell. Sen får folk ha sina åsikter, säger Larsson till Discovery+.

- Jag har ingen direkt åsikt (om det ska vara rött kort). Det var en del närkamper. Tufft spel. Alla ser att bollen var där. Jag kom in, han kom in. Han kom in lite från sidan. Jag kom in med sulan.

Anders Christiansen tycker att Larsson borde ha visats ut.

- Man behöver inte säga så mycket. Bilder säger mer än tusen ord. Och de här bilderna talar sitt tydliga språk, säger Christiansen till Discovery+.

- Men det där var det enda misstaget domaren gjorde i den här matchen. Generellt gjorde han det bra.

MFF:s tränare Jon Dahl Tomasson rasar mot tacklingen på kaptenen.

- Jag är lite rädd för hur lag spelar mot "AC". Försöker ni skada honom? En gång till nu. Vi ser det här varje vecka. Jag är besviken på det, säger Tomasson och vänder sig till alla motståndarlag i allsvenskan:

- Så min fråga är om ni försöker att skada honom?

Han fortsätter:



- Jag vet inte. Men jag gillar inte det jag ser. Det är så här varje vecka. Min fråga är om de gör det här med flit?

AIK:s tränare Bartosz Grzelak menar att man inte försökte gå för hårt åt Christiansen.

- Nej, jag kan försäkra Jon Dahl att vi inte haft sådan strategi. Men det är klart att en så skicklig spelare måste man ligga nära, men vi ville aldrig skada honom, säger Grzelak.



- Men det har blivit en trend nu i allsvenskan att det tillåts mer. Dom som lider är de tekniska spelarna. Kanske är det så att man måste ha extra öga på det för det får inte gå över gränsen.

Hur Sebastian Larsson reagerar på Tomassons utspel? Han menar att han inte hade någon tanke på att skada motståndaren.

- Han får väl tro så, men det försökte jag inte, säger "Seb".

AIK-MFF slutade 1-1.