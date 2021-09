Tomassons jättehyllning till MFF-talangen: "Inget tvivel att han kan bli en stor spelare"

Sebastian Nanasi öppnade Malmö FF:s målskytte i den 13:e minuten på Eleda Stadion mot ÖSK. Det var den offensive mittfältarens första mål i allsvenskan, och bäddade för en 5-1-seger till hemmalaget. Efter pausen ordnade Nanasi också straffen som föranledde Anders Christiansens 3-1-mål, och var belåten efter premiärmålet.

Vad betyder det för dig personligen? - Mycket, jag känner att det börjar lossna nu. Jag börjar förhoppningsvis hitta tillbaka till målformen jag hade under försäsongen.

Kristianstadkillen överraskade redan under vintern när han fick två startmöjligheter i svenska cupen och gjorde mål i den sista gruppspelsmatchen mot Halmstads BK. I allsvenskan har det blivit fem starter och sex inhopp för Nanasi, som rest sig starkt efter fjolårets utlåning hos Varbergs Bois. Där blev det bara sex inhopp under 2020.

- Jag spelar med en mycket högre intensitet – både i press- och försvarsspel – och har även blivit snabbare med bollen, mer explosiv och kommit in mer i tempot. Jag har nästan blivit bättre på alla aspekter, säger Nanasi om utvecklingen efter lånet.

MFF-tränaren Jon Dahl Tomasson använder stora ord:

Vad är det mest imponerande med Nanasis utveckling under året?

- Jag har varit ett stort fan till “Seb” under en lång tid, det vet ni om. Vi har väntat på att han ska ta nästa steg – det är just det som är så svårt för en ungdomsspelare. Vi såg att han knappt spelade något i Varberg, men man ska förstå att fotboll är en läroprocess om du vill ta dig någonstans. Seb börjar långsamt lära sig det. Det kan självfallet alltid gå snabbare och jag försöker olika sätt att placera honom utanför hans komfortzon – ofta. Han får ibland lov att hålla presentationer för staben, vilket han inte är helt van vid. Det kan vara svårt. Men jag tycker att vi har och göra med en fantastisk talang. Det är inget tvivel om att han kan bli en stor spelare. Men jag kan tycka att det kan gå snabbare ibland – jag är kritisk, eftersom jag vet hur duktig han är. Han gör det bra i dag, riktigt bra, säger Dahl Tomasson på presskonferensen.