Torstenssons löfte efter cupsuccén: "Jag är inte ett dugg orolig"

Det kan svänga fort i fotboll. Det vet inte minst Mjällby.

Laget låg under med 2-0 i sin gruppfinal mot Sirius i svenska cupen efter 56 minuters spel. Men alla matcher spelas ju som bekant i 90 minuter.

- Jag tycker att vi visade en fantastisk moral när vi vände 0-2-underläge till 3-2 mot Sirius - och det var framför allt sättet som vi gjorde det på. Det var ingen som var stressad eller som stod och viftade med armarna. Det fanns en fantastisk tro på vår matchplan. Vi hade tränat på att forcera och när vi sjösatte den så gjorde vi tre mål på sju minuter. Självklart händer sådant väldigt sällan, men det stärker förtroendet både på den egna förmågan och oss som tränare. Grym moral, säger tränare Anders Torstensson.

Resten är historia. Mjällby skickade ur Kalmar FF i kvartsfinalen efter en straffrysare och i semifinalen blev det skrällseger mot Hammarby med 1-0.

Att laget har tagit sig till en final i svenska cupen, det kommer inte som någon chock för Torstensson. På försäsongen har den nygamle tränaren noterat lagets potential.

- Vi har definitivt kunnat se det (att det var möjligt att ta sig till final). Jag var inte helt övertygad om att vi skulle vinna mot Kalmar, men jag var helt övertygad att vi skulle ge dem en helt annan fajt än vad vi gjorde i vår första träningsmatch där vi fick stryk med 4-1. Det beror på att vi har fått ihop laget, fått in nyförvärven och fått ihop gruppen på ett fantastiskt sätt. Det har sett väldigt bra ut på träningarna.

Samtidigt innebär finalplatsen ett annat tryck. Laget från Listerlandet har sällan setts som ett topplag eller en SM-guldkandidat. Men cupframgångarna kommer inte innebära hybris.

- Båda fötterna är planterade i den listerländska myllan, säger den förre gymnasierektorn, som är ”helt övertygad” om att hans mannar kommer att klara av utmaningen.

Torstensson fortsätter:

- Vi är ganska vana vid att hantera - eller snarare inte hantera - vad andra säger om oss. Jag tycker att Mjällby som föreningen alltid har haft en bra förmåga att fokusera på den egna prestationen och vad man ska göra för att vinna nästa match. Jag är inte ett dugg orolig för den biten.

Inför den här säsongen har Mjällby tappat spelare som Jacob Bergström (Djurgården), Carlos Moros Gracia (Djurgården), Jetmir Haliti (tillbaka i AIK efter lån) och Samuel Brolin (utlånad till Horsens från AIK efter sejouren i Mjällby). In har bland andra Colin Rösler och Tom Pettersson (båda från Lilleström) samt Alexander Johansson (senast i Varbergs Bois) och Arvid Brorsson (senast i Örgryte) kommit.

Torstensson tycker att truppen ser bra ut, men att spelaromsättningen är lite för hög.

- I Mjällby har det tyvärr varit en brutal omsättning de senaste åren, delvis beroende på att man nästan har varit tvungen till att låna in spelare. Jag tycker att klubben är på god väg att få rätsida på det. Vi har ett antal längre kontrakt nu. Att låna behöver inte vara fel, vi har lånat Noah Eile igen (från Malmö FF) och det är en jättebra lösning. Men vi måste också se till att minska den omsättningen lite grand, om det inte gäller försäljningar som ger rejäla cash i kistan. Med det sagt så är jag grymt nöjd med de spelarna vi har fått in. Då menar jag inte bara om hur de är på planen, utan det är även fantastiska människor vid sidan om. De passar grymt bra in i gruppen.

En spelare som stuckit under försäsongen är Colin Rösler. Mittbacken har blivit lite av ny försvarschef i Mjällbys ramstarka defensiv.

- Det är "what you see is what you get". Han befann sig i Sydafrika hos sin flickvän när han kom på tal. Vi hade långa samtal på WhatsApp och redan då fick jag ett väldigt gott intryck av honom och hans ambition. Han har visat sig uppfylla exakt det intrycket. Det är en väldigt ambitiös, ung kille som har vuxit in i laget på ett bra sätt och inte minst i matchen mot Hammarby. I den matchen tycker jag att han och hela laget var brutalt bra.

Mjällby spelar sin premiär mot Varbergs Bois på måndagen den 3 april. I fjol slutade laget på nionde plats i allsvenskan.