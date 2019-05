Traustason nyckel för MFF – men inte på sättet som planerats: ”Den här positionen är mer 'mig'”

MALMÖ. Värvad som yttermittfältare, skadad nästan hela våren 2018, testad på ett par andra ställen, och nu given som central mittfältare i Malmö FF. - Jag kan lösa många olika positioner, men min position är åtta eller tia, säger Arnor Traustason.

Saker blir sällan som man har tänkt sig, framför allt inte för Malmö FF när de skulle planera ihop laget efter 2017. Många spelarkontrakt gick ut, och arbetet med att spika en "ny" trupp påbörjades sommaren 2017 och slutfördes under vintern.

När de värvade Sören Rieks så var det som ersättare till Erdal Rakip, som en högermittfältare som skulle ta sig inåt i planen. Bonke Innocent hämtades in för att ta Oscar Lewickis roll. Fouad Bachirou skulle lära sig göra mer offensivt i rollen som Anders Christiansen hade haft. Arnor Traustason skulle springa upp och ner längs vänsterkanten som Jo Inge Berget hade gjort. Inget av det hände.

Tre av spelarna återvände till MFF och en lämnade aldrig, samtidigt som inget gick som planerat för de fyra nyförvärven. Det har genomförts både tränarbyte och en mindre formationsändring, och andra nyförvärv har heller inte gått som väntat. Kingsley Sarfo fick sparken efter att ha fått en fängelsedom, Carlos Strandberg är utlånad, Egzon Binaku såld, och Eric Larsson har växlat mellan mittback och vingback i vår.

Trots allt detta så är det ändå några av de spelarna som har hittat nya roller, eller i vissa fall nygamla. Som Traustason, som i år har startat sju av åtta allsvenska matcher och bägge EL-matcherna som central mittfältare. Han blev till och med, som nybliven pappa, influgen till matchdagen borta mot Chelsea för att få starta.

- Den här positionen är mer ”mig”. När jag var yngre så spelade jag på mitten, på Island var jag ”tia” eller lite ute till vänster. Det här fungerar bra för mig.

- Jag kan lösa många olika positioner, men min position är åtta eller tia.

Traustason har testats runt i MFF också. Han är ett alternativ som vingback om det behövs, och han var anfallare när laget bara hade två renodlade anfallare förra året. Som central mittfältare i en 3-5-2 har han dock gått från att vara lite ut och in i laget, till att vara i princip helt ordinarie.

- Han har gjort det väldigt bra sedan jag kom hit, säger Uwe Rösler.

- Sedan vi gick till det systemet och med den dynamiken på mittfältet, så kände jag att att han hittade sin roll tidigt. Att vara en av de mest offensiva mittfältarna vi har, som en ytter som kommer inåt. Ibland lite färre defensiva uppgifter, ibland lite mer mellan motståndarnas linjer, lite mer kombinerande högt upp i planen, och ett målhot.

- Han har konkurrens. Romain Gall... Toppspelare. Det är svårt att hålla någon som honom utanför, men de tävlar om platsen. Sedan kom Erdal (Rakip) igen. Erdal har lite andra egenskaper som mittfältare, men de slåss också om samma plats. Det pushar honom. Han vet att han inte kan ta det lugnt, för om han gör det så är nästa spelare på tur.

I vår har Traustason bland annat gjort två mål och tre assist på åtta allsvenska matcher, och i höstas startade han matcher centralt för det isländska landslaget.

- Han tar sin karriär framåt.

Om man kollar på våren i MFF så har han också hittat ett bra samarbete med Sören Rieks ute till vänster?

- Sånt hittar man ibland, för Sören är också i grunden en ytter. Vi har som två yttrar, två bra bollspelare, som spelar i samma yta på planen där de spelat tidigare. Bägge gör mål nu också.

- I år känner jag att (Traustason) är mer ett målhot än vad han var förra året. Jag tror att den här rollen i laget måste vara för en som har ett målhot. Förra året var Romain Gall ett målhot. Traustason behövde addera det till sitt spel.

I dag mot IFK Göteborg får Traustason nya lagkamrater bredvid sig på centralt mittfält. Fouad Bachirou är skadad och Anders Christiansen avstängd, och alternativen inkluderar Oscar Lewicki, Rakip, och Gall.

IFK Göteborg mot Malmö FF spelas i dag klocka 19.00 och sänds via C More.