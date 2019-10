Tre Bajen-spelare med i omgångens lag - här är elvan

Inför förra årets säsong inledde TV4 och C More ett samarbete med sportanalysföretaget Football Analytics Sweden, vars produkt Playmaker.ai omvandlar fotbollsdata till insikter om vad som händer på planen. Fotbollskanalen presenterar därför i år, precis som under förra säsongen, omgångens lag i allsvenskan efter varje spelad omgång, baserat på den avancerade datan från Playmaker.ai.

Allsvenskans 27:e omgång är färdigspelad och omgångens lag domineras av Hammarby. Davor Blazević vaktar målet, Simon Sandberg får plats i backlinjen och Nikola Djurdjic går in i anfallet.

I AIK hittar vi Per Karlsson och Henok Goitom som belönas efter segern mot Örebro med 2-0. Malmö FF:s representant är Rasmus Bengtsson.

Gif Sundvalls möte med IFK Norrköping var en stor målfest. Matchen på NP3 Arena slutade 4-4 och i varje lag får varsin spelare plats i elvan. Giffarnas Johan Blomberg som gjorde två mål och Pekings Christoffer Nyman.

IK Sirius Christer Gustafsson tillsammans med Elfsborgs Simon Strand och Robert Gojani kniper de sista platserna.

Målvakt: Davor Blazevic (1)

Backlinje: Simon Sandberg (1), Rasmsus Bengtsson (4), Per Karlsson (2), Simon Strand (1)

Mittfält: Christer Gustafsson (2), Johan Blomberg (1), Robert Gojani (1)

Anfall: Henok Goitom (3), Christoffer Nyman (4), Nikola Djurdjic (4)

Observera att omgångens lag tas ut enbart på den data Playmaker.ai fått fram om spelarnas prestationer.