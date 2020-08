Tre klubbar bötfällda för målfirande: "Går inte att plocka bort känslor"

För att få dra igång årets säsong av allsvenskan tog Svensk Elitfotboll, intresseorganisationen för klubbarna i allsvenskan och superettan, fram ett protokoll för hur man ska hantera träningar och matcher, och samtidigt minimera smittspridningen av coronaviruset. En del i protokollet handlade om målfirande som Sef slog fast skulle vara ”ansvarsfullt”.

Men det har inget lag lyckats följa helt och hållet under säsongen. Aftonbladet skriver under torsdagen att Svensk Elitfotbolls disciplinutskott fått in över 20 anmälningar från olika matchdelegater i samband med matcher. Alla lag finns representerade bland anmälningarna. I ett första skede har en klubb fått en erinran, i andra en varning och om överträdelsen skett tre gånger får klubben i fråga en bot. Tidningen skriver att tre klubbar, Kalmar, Helsingborg och Elfsborg alla fått ett bötesbelopp på 3000 kronor.

- Vi gör vårt yttersta för att följa protokollet, det är tusen saker och vi gör allt vi kan. Jag är ju inte blind, folk kan ligga på stränderna några centimeter från någon de inte känner, men spelarna som umgås tajt varje dag ska inte kunna vara nära varandra efter ett mål. Det går inte att plocka bort känslor, men vi tar ställning till det, säger Kalmars sportchef Jörgen Petersson till Aftonbladet.

Till tidningen säger disciplinutskottets ordförande, Ove Sjöblom (dessutom ordförande i Sirius) att ett förtydligande skickats ut till klubbarna under säsongen, då det var oklart vad som gällde i början, och att lagen från den 10 juli "haft kännedom om vad de ska rätta sig efter." Trots det har alla klubbar alltså sedan dess brutit mot protokollet.