Tre tunga skador för Sundsvall: "Det är stelt just nu"

Det blev en dyrköpt seger för Gif Sundsvall i gårdagens kval till svenska cupen. IFK Lidingö besegrades med 3-1 på bortaplan, men under matchen tvingades den nye målvakten David Mitov Nilsson, som värvats in för att ersätta William Eskelinen, kliva av med en lindad vad.

- Det är stelt i vaden just nu. Han kom in ganska ... bryskt, det är någon form av vadkaka. Det är sjukt stelt just nu, jag kände direkt att det blev någon blödning. Jag försökte fortsätta, men jag kände att det behövde komma in en fräsch målvakt, säger Mitov Nilsson till Sundsvalls Tidning.

Vidare säger målvakten att han "förhoppningsvis" ska hinna bli spelklar till den kommande allsvenska omgången.

Ytterligare ett tillskott under sommarfönstret, Johan Blomberg, fick avstå spel. Mittfältaren kände av problem med ljumskarna under uppvärmningen.

Som om inte det vore nog rapporterar ST dessutom att anfallaren Peter Wilson fick stå över matchen på grund av ett svullet öga. En skada som uppstått något dråpligt på träningen.

- Jag sköt ett skott på träningen i söndags och returen från Lloyd Saxton studsade rakt upp i ögat. Jag kände inte så mycket då, men när jag vaknade i morse var det svullet. I dag har vi varit hos en ögonläkare och jag får inte anstränga mig på tio dagar, då kan det bli problem med näthinnan, säger Wilson.

Sundsvall ställs mot Elfsborg i allsvenskan nu på måndag.