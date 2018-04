Trenden i allsvenskan – klubbarnas tränarstaber blir allt större: ”Inget konstigt att Östersund får framgång”

De allsvenska ledarstaberna är större än någonsin och de flesta av klubbarna i allsvenskan 2018 kommer att ha minst två assisterande tränare. Undantagen är nykomlingarna BP och Dalkurd, IFK Göteborg (som dock har ett stort ledarteam), och Sirius, som istället har två huvudtränare och en assisterande.



Östersund har länge haft många anställda runt spelartruppen, vilket enligt C Mores expert och tidigare huvudtränaren Alexander Axén är en av klubbens viktigaste framgångsfaktorer.



- Titta på Östersund de senaste fyra-fem åren. Det är inget konstigt att de får framgång. De har kontinuitet på ledarsidan, de har kontinuitet på spelarsidan, men framför allt har de ruggigt många experter. Dataanalyser, fysvärden, scouting – ledarsidan är enorm. Alla ser att det är en otrolig fördel, men om man kommer till en tränare och den får välja en målvaktstränare på heltid eller en ny spelare, då kan det bli att man väljer spelaren.



Gif Sundsvall går upp en och en halv tjänst på ledarsidan den här säsongen, bland annat genom anställningen av Henrik Åhnstrand som föreningens andra assisterande tränare. Detta efter önskemål från huvudtränaren.



- Vi har den ekonomin vi har så det var en tuff priortering att göra, men ska vi bli så bra som vi vill bli så kände vi att det var en nödvändig prioritering, säger Joel Cedergren.



- Sedan är det en utmaning i sig, för jag blir ännu mer arbetsledare. Att fördela ut arbete blir en viktigare del av min roll än det var förr.



I Malmö FF anställdes i vinter en tredje assisterande tränare, Andreas Georgson, och i Trelleborgs FF har Magnus Andersson och Kristian Haynes gått från spelande tränare till att nu ha fullt fokus på tränarsidan. Även Hammarby och Örebro har anställt fler assisterande tränare.



Kalmar FF gjorde sin förändring till två assisterande tränare i somras, och föreningen har haft stora förändringar de senaste åren. När Nanne Bergstrand senast var där så fanns ingen sportchef och ledarstaben var liten. Nu finns en klubbchef, en sportchef, två assisterande tränare, och ännu fler i ledarstaben.



Tränarutbildningen har också förändrats så att tränare ska veta hur de bättre kan delegera ut fler arbetsuppgifter. Roger Sandberg, riksinstruktör på ledarutbildningen:



- Det har blivit så mycket mer krav på tränare när det gäller att ta hand om all information som kommer. Det är allt från statistik med verktygen Instat, matchstatistik, expected goals som många klubbar börjat använda sig av, plus att det på fysbiten har blivit mycket mer att man har koll på spelare med GPS och andra verktyg. Sedan finns andra tekniska hjälpmedel, som kameror på träningsplaner och andra matcher. Man har möjlighet att ge feedback till spelare efter träning med hjälp av olika videosystem.



- Att göra allt själv går inte längre. Det har blivit fler aktörer in i tränarteamen. Det är sällan man bara har en huvudtränare och en assisterande.



Stefan Lundin, sportchef på Svensk Elitfotboll (Sef), utvecklar:

- Det som jag tycker utmärker de stora ligorna är att man är oerhört centrerad mot en person som symboliserar klubben. José Mourinho, Arsène Wenger, alla de här tränarn, är ”klubben”, men det är inte sant för under där ligger väldigt stora staber, men media kanske uppfattar att Mourinho bestämmer allt. Han gör kanske det, men de har många ansvarsområden. Då blir det att han sköter presskontakterna och kommunikationen utåt, säger han.



- Vi är inte lika stora på det, men vårt sätt att utveckla klubbarna är helt i linje hur övriga Europa agerar i ledarfrågan. Man breddar mot specialister. Speciellt mot analysverktyg, fysiologiska stödapparater, läkarsidan. Jag ser nog bara fördelar med att det blir fler ledare, och förhoppningsvis att man där har tagit ett synsätt att det är lika viktigt att man har en stark ledarstab som att man har stark spelarstab. När man skaffar fler ledare så har man sagt ja till utveckling och utbildning. Så tolkar jag det i varje fall.