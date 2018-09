Trio saknas för Djurgården mot BP: "Erik har en känning i ljumsken"

Djurgården avslutade allsvenskan på bästa vis innan landslagsuppehållet. Efter att Erik Johansson assisterat till tre mål slog Dif tillbaka Hammarby med 3-1. En efterlängtad seger mot just Hammarby som Djurgården har haft stora problem med de senaste åren.

I matchen mot Bajen var Erik Johansson en av planens bästa spelare. Med sina tre framspelningar var han en bidragande faktor till att Dif lyckades vinna. Men när Djurgården tar emot Brommapojkarna på söndagen kommer han inte till spel.

- Erik har en känning i ljumsken så han är inte aktuell i helgen, säger Djurgårdens naprapat Christian Andersson till klubbens hemsida.

Dessutom får Djurgården klara sig utan Kevin Walker och Omar Eddahri.

- Detsamma gäller Kevin som har fått ett drag igenom magmusklerna i samband med träning. Slutligen har vi Omar som har fortsatt problematik med hälen. Det är svår att sia om när han kan vara redo men vi får nog räkna med att det kan ta lite mer tid för honom att vara helt redo för spel, säger Andersson.

Mötet mellan Djurgården och BP spelas på söndag med avspark klockan 17:30. Du ser mötet på C More Live och kan streama det via cmore.se.