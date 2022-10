Trots EM-gräs på Tele2 - byte av underlag inte möjligt för Bajen och Dif: "Byggd för konstgräs"

På onsdagen bekräftade Svenska Fotbollförbundet att Sverige tillsammans med Danmark, Finland och Norge har lämnat in en officiell ansökan till Uefa om att få arrangera EM för damer 2025. Beslut om vilka nationer som får stå värd för mästerskap tas i början av 2023.

I den planering som är framtagen står Stockholm och Göteborg som spelorter. Matcher kommer att spelas på både Gamla Ullevi och Tele2 Arena, medan finalen är tänkt att gå av stapeln på Friends Arena. Enligt Uefas kriterier för mästerskapet måste alla matcher spelas på naturgräs och därför kommer en gräsmatta att tillfälligt läggas på Tele2 Arena under sommaren.

- Det är fastighetsägarna ihop med specialister som har gjort bedömningen att det under en kort period, sommartid är tekniskt möjligt att ha naturgräs på Tele2 Arena. Det är inget nytt, utan vi har erfarenhet av liknande lösningar från EM 2013 i Norrköping exempelvis, säger Göran Havik, projektledare på SvFF, till Fotbollskanalen.

- Man lägger in ett skydd ovanpå konstgräset och sen rullar man ut gräs. Så mattan blir spelklar direkt, men arenorna måste vara tillgängliga två veckor innan första matchen så det kommer behövas tid innan. Vi har en period på ungefär en månad, beroende på hur många matcher som ska spelas på Tele2, som arenan kommer att behöva användas.

Göran Havik menar att Hammarby och Djurgården, som till vardags spelar sina hemmamatcher på Tele2 Arena, inte kommer att påverkas.

- Det är alltid ett uppehåll på sommaren och vi vill att spelschemat (i allsvenskan) ska sammanfalla med EM. Sen kan det bli att Bajen och Djurgården får spela två bortamatcher i rad för att täcka den perioden, men det gäller Friends Arena (AIK) och Gamla Ullevi (IFK Göteborg) också. Ingen klubb kommer att behöva byta arena, säger han och tillägger:

- Vi har haft en mycket nära dialog med Sef och alla berörda klubbar. De backar ansökan fullt ut och är måna om att lösa spelschemat på ett så bra sätt som möjligt.

Gräs på Tele2 Arena, alltså. En kort period.

Men fans till Hammarby och Djurgården ska inte hoppas på någon långsiktig lösning. Konstgräset kommer nämligen att ligga kvar. Något annat underlag är nmäligen inte möjligt att ha.

"Tele2 Arena är byggd för att ha konstgräs för fotboll för att kunna vara en multievenemangsarena. Det innebär att de tekniska förutsättningarna så som naturligt ljusinsläpp, ventilations- och värmesystem med mera för att ha en permanent naturgräsmatta inte finns i fastigheten", skriver Daniel Stålbo, marknadsdirektör på Stockholm Live.

"Att tillfälligt lägga en naturgräsmatta ovanpå ett konstgräs har även det sina utmaningar i förhållande till tillväxten av gräset - allt är beroende på nivåerna av naturligt ljus, ventilation och värme. Dessa faktorer är som mest gynnsamma under sommarperioden och därmed till vår favör för just den period som fotbolls-EM ska genomföras. Därmed är det tekniskt möjligt att lägga in naturgräs på arenan under ett fåtal sommarveckor".