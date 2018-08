Trots guldjakt - inte nöjd: "Hade gärna haft två vinster till"

Hammarby inledde säsongen på ett imponerande vis och var inför VM-uppehållet i serieledning, även om laget avslutade våren med en lite tyngre period med två raka matcher utan seger och likaså efter uppeållet med förlust mot Östersund och kryss mot Elfsborg. Därefter vände det med 4-1 mot Dalkurd och 3-1 mot Trelleborg senast.

Hammarby är tre poäng bakom AIK, men har en match mindre spelad. Trots det är inte mittfältaren Serge-Junior Martinsson Ngouali nöjd med säsongen hittills.

- Det är inte mer än godkänt. Absolut inte mer än vad man kan förvänta sig. Vi hade gärna haft åtminstone två vinster till. Vi vill fortsätta utvecklas och vinna SM-guld, det är det enda som gäller, säger han till Aftonbladet.

Och vid en vinst i dag mot Trelleborg på Tele2 Arena, så närmar sig laget just SM-guldet. Hammarby går vid en vinst upp i delad ledning med AIK, men behöver göra minst fem mål för att gå om på bättre målskillnad i serien

- Vi går för tre poäng, så klart. Självklart vill vi vinna med så många mål som möjligt men det är ett lag på andra sidan som vi måste slå och som kommer göra sitt bästa och då gäller det för oss att prestera om vi ska kunna gå därifrån med en vinst, säger han till tidningen.

Matchen börjar klockan 15.00 och sänds i C More Fotboll och streamat på C More.