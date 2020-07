Tsouka olycksfågel vid HIF:s baklängesmål: "Hade otur - fick betala för det"

Helsingborgs IF fick under måndagen en tuff start borta mot Djurgården på Tele2 Arena. HIF:s högerback Ravy Tsouka slarvade tidigt genom att slå en passning rakt på Jonathan Ring ute vid ena hörnflaggan och in i eget straffområde, vilket ledde fram till Djurgårdens ledningsmål. Därefter blev han även lite senare också olycklig, då han fick ett inspel av Jesper Karlström på ena armen i eget straffområde, vilket Fredrik Ulvestad utnyttjade till 2-0.

Senare kom dock HIF ikapp till 2-2 med lagets första två allsvenska mål den här säsongen och därmed har Skånelaget nu två poäng efter sex spelade matcher.

Tsouka vill också nu se framåt, då han känner att han hade otur.

- Jag hade otur i första halvlek och ibland går det så i fotboll. I dag var det så, i morgon är det en annan dag. Jag tänker inte mer än så kring det, säger han till Fotbollskanalen.

Var det tufft mentalt efter incidenten vid första målet?

- Jag spelade för enkelt och jag fick betala för det. Jag måste bli starkare i huvudet, vilket jag också blev efter det.

Tsouka anslöt inför den här säsongen till HIF från Västerås SK och är förstås besviken över lagets allsvenska start, även om han nu känner att laget är på rät väg.

- Det var bra med en poäng efter många förluster. Vi får fortsätta jobba på, säger han och fortsätter:

- Vi har många nya spelare, precis som jag, så vi måste bara fortsätta jobba på. Nu spelade vi bättre, så det är bara att fortsätta jobba på.

Tsouka är den här säsongen noterad för fyra matcher i allsvenskan. Helsingborgs IF är fortsatt jumbo och ställs härnäst på söndag mot AIK hemma på Olympia.